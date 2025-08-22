10 dolog, amit minden anya titokban megtesz, de sosem vallja be

Az anyaság tele van szeretettel, kihívással és rengeteg olyan pillanattal, amiről csak mi tudjuk, mit jelent valójában. Kifelé próbáljuk a legjobb arcunkat mutatni, de belül néha csak túlélünk. És igen, vannak dolgok, amiket titokban csinálunk – nem rossz szándékból, csak mert emberek vagyunk, nem robotok. Íme néhány vallomás, amit sokan közülünk könnyen magukra ismernek.

1. Elrejtjük az édességeket

Tettük már el a gyerek elől a kedvenc csokinkat egy rejtett fiókba? Mi igen. Ezek az apró “csak nekünk” pillanatok segítenek túlélni egy hosszú, nyűgös napot, amikor már negyedszerre is ki kellett mondanunk, hogy „nem, ma sem reggelizhetsz gumicukrot”.

2. Lerövidítjük az esti mesét

Szeretünk mesélni – de amikor egy hosszú nap után már alig tartjuk nyitva a szemünket, bizony előfordul, hogy egy háromoldalas történetből másfél lesz. Persze a gyerekeink így is imádják, és mi is megnyugvással hajtjuk le a fejünket, hogy legalább próbálkoztunk.

3. Olvasunk éjszaka, csendben

Amikor végre mindenki alszik, elővesszük a könyvet, amit két hete próbálunk befejezni. Ez a mi kis elcsent időnk, amikor újra önmagunk lehetünk, nem csak „anya", hanem nő, ember, lélek.

