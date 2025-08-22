10 dolog, amit minden anya titokban megtesz, de sosem vallja be

1. Elrejtjük az édességeket
Tettük már el a gyerek elől a kedvenc csokinkat egy rejtett fiókba? Mi igen. Ezek az apró “csak nekünk” pillanatok segítenek túlélni egy hosszú, nyűgös napot, amikor már negyedszerre is ki kellett mondanunk, hogy „nem, ma sem reggelizhetsz gumicukrot”.
2. Lerövidítjük az esti mesét
Szeretünk mesélni – de amikor egy hosszú nap után már alig tartjuk nyitva a szemünket, bizony előfordul, hogy egy háromoldalas történetből másfél lesz. Persze a gyerekeink így is imádják, és mi is megnyugvással hajtjuk le a fejünket, hogy legalább próbálkoztunk.
3. Olvasunk éjszaka, csendben
Amikor végre mindenki alszik, elővesszük a könyvet, amit két hete próbálunk befejezni. Ez a mi kis elcsent időnk, amikor újra önmagunk lehetünk, nem csak „anya”, hanem nő, ember, lélek.
