Egy régi zokni + ecet = makacs pormentesítés a radiátor mögött

Ha már próbálkoztál különböző módszerekkel a radiátor mögötti por eltávolítására, de úgy érzed, hogy a piszok csak nem akar eltűnni, ne aggódj. Most bemutatunk egy egyszerű, de annál hatékonyabb trükköt, amelyhez szinte csak egy régi zokni és egy kis ecet szükséges. Kíváncsi vagy, hogyan működik? Olvass tovább!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kezdd a radiátor körüli terület előkészítésével

Mielőtt nekilátnál a nagy tisztítós hadjáratnak, fontos, hogy előkészítsd a területet. Takarítsd el a radiátor körüli tárgyakat, hogy hozzáférj a nehezen elérhető részekhez. Emelgetés helyett csúsztasd el a bútorokat és a dekorelemeket, hogy megkíméld a padlót a karcolásoktól.

Miután a radiátor mögötti terület szabad, jöhet az igazi trükk, amelyhez egy régi zokni is megfelelően fog szolgálni. De miért pont zokni? Nos, a válasz egyszerű: a zokni anyaga általában elég rugalmas és bolyhos, ahhoz, hogy összegyűjtse a port a falon és a radiátor mögötti rejtett zugokból is.

A cikk folytatódik, lapozz!