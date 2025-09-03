Egy régi zokni + ecet = makacs pormentesítés a radiátor mögött

Kezdd a radiátor körüli terület előkészítésével
Mielőtt nekilátnál a nagy tisztítós hadjáratnak, fontos, hogy előkészítsd a területet. Takarítsd el a radiátor körüli tárgyakat, hogy hozzáférj a nehezen elérhető részekhez. Emelgetés helyett csúsztasd el a bútorokat és a dekorelemeket, hogy megkíméld a padlót a karcolásoktól.
Miután a radiátor mögötti terület szabad, jöhet az igazi trükk, amelyhez egy régi zokni is megfelelően fog szolgálni. De miért pont zokni? Nos, a válasz egyszerű: a zokni anyaga általában elég rugalmas és bolyhos, ahhoz, hogy összegyűjtse a port a falon és a radiátor mögötti rejtett zugokból is.
