5 jel, hogy sokkal vonzóbb vagy, mint gondolnád

Nyul Debóra
Írta 2025.09.11.

Gondolkoztál már azon, hogy mennyire vagy vonzó, és mások mennyire tartanak annak? Minden bizonnyal igen, és arra a következtetésre jutottál, hogy jól nézel ki, de van még hova fejlődnöd. Az a plusz egy-két kiló eltűnhetne már, a hajad lehetne kicsit dúsabb, a szempilláid pedig egy kicsit hosszabbak? Ezek az elképzelések legtöbbször teljesen felesleges feltételezésnek bizonyulnak, és nagyon valószínű, hogy sokkal vonzóbb vagy, mint gondolnád, csak rosszul ítéled meg. Bizonyos jelek ugyanis egyértelműen arra utalnak, hogy mások szexinek és vonzónak találnak.

Bár elsőre furcsán hangozhat, de valójában azokat az embereket, akik kevés bókot kapnak, általában rendkívül vonzónak tartják. Könnyen előfordul ugyanis, hogy a körülötted lévő emberek azt hiszik, hogy olyan jól nézel ki, hogy nem kell újra és újra emlékeztetniük rá. Sőt valószínű, hogy te is érezted már ezt más dolgokkal kapcsolatban. Ezért is lehetséges, hogy a rendkívül jó megjelenésű emberek ritkán kapnak bókot. De emiatt még egyáltalán nem kell úgy érezned, hogy valami nincs rendben a külsőddel, vagy ne annyira vonzó, amennyire szeretnéd, hogy mások lássák.

Igen, ha nagyon vonzó vagy, abszolút lehetséges, hogy azon túl, hogy szinte soha nem kapsz bókokat, amikor mégis, azok kissé nyersek, mint például: „Nagyon jól nézel ki, mint mindig”. Ennél ugye te is érezted már úgy, hogy több dicséretre és kedvességre vágysz? De ahogy arról korábban is szó volt, a vonzó emberekről a legtöbben úgy tartják, hogy abszolút tisztában vannak az adottságaikkal, ezért nem veszik a fáradságot arra, hogy igazán frappáns, egyedi, jóleső bókokkal dobják fel a napodat.

A szavak hazudhatnak, de a testbeszéd nem. Ha valaki figyel vagy keresi a tekintetedet, le sem tagadhatja, hogy vonzónak talál. Tehát ha egy idegen mélyen a szemedbe néz és sejtelmesen mosolyog, akkor megpróbál kapcsolatba lépni veled. Ez néha kissé furcsának, ijesztőnek vagy aggasztónak tűnhet, de nyugodj meg - ha kedvesen mosolyog, szinte biztos, hogy csak érdeklődik irántad, és határozottan semmilyen rossz szándéka nincs veled. Persze a figyelmességét csak akkor érdemes viszonoznod, ha te is szimpatikusnak találod.

