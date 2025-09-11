5 jel, hogy sokkal vonzóbb vagy, mint gondolnád

Bár elsőre furcsán hangozhat, de valójában azokat az embereket, akik kevés bókot kapnak, általában rendkívül vonzónak tartják. Könnyen előfordul ugyanis, hogy a körülötted lévő emberek azt hiszik, hogy olyan jól nézel ki, hogy nem kell újra és újra emlékeztetniük rá. Sőt valószínű, hogy te is érezted már ezt más dolgokkal kapcsolatban. Ezért is lehetséges, hogy a rendkívül jó megjelenésű emberek ritkán kapnak bókot. De emiatt még egyáltalán nem kell úgy érezned, hogy valami nincs rendben a külsőddel, vagy ne annyira vonzó, amennyire szeretnéd, hogy mások lássák.



