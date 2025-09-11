5 jel, hogy sokkal vonzóbb vagy, mint gondolnád

Gondolkoztál már azon, hogy mennyire vagy vonzó, és mások mennyire tartanak annak? Minden bizonnyal igen, és arra a következtetésre jutottál, hogy jól nézel ki, de van még hova fejlődnöd. Az a plusz egy-két kiló eltűnhetne már, a hajad lehetne kicsit dúsabb, a szempilláid pedig egy kicsit hosszabbak? Ezek az elképzelések legtöbbször teljesen felesleges feltételezésnek bizonyulnak, és nagyon valószínű, hogy sokkal vonzóbb vagy, mint gondolnád, csak rosszul ítéled meg. Bizonyos jelek ugyanis egyértelműen arra utalnak, hogy mások szexinek és vonzónak találnak.