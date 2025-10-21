Visszataszító falszínek, amikre soha ne fesd a falaidat – Ezeket válaszd helyettük

Az emberek szeretik a kéket: sok lakberendező számol be róla, hogy ez az egyik leggyakrabban kért szín az ügyfeleik körében, és az újra és újra visszatérő trendek azt mutatják, hogy maguk a lakberendezők is szívesen dolgoznak ezzel az árnyalattal. Szakértők szerint azonban van a kéknek egy árnyalata, ami nem mindig hozza azt a hangulatot hozza be a térbe, amit el szeretnénk érni vele - ez pedig a királykék.



Az élénk, mégis közepes tónus zavart kelthet a szobában, mert nagyon nehéz dolgozni vele, és még a profi lakberendezők is sokszor érzik azt, hogy a végeredmény ezzel a falszínnel olyan, mintha valahol valami félrecsúszott volna egy kézműves projektben. Alternatívaként érdemes inkább egy búzavirágkékkel próbálkozni, amely egy sokkal alkalmazkodóbb árnyalat.



