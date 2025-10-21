Visszataszító falszínek, amikre soha ne fesd a falaidat – Ezeket válaszd helyettük

Ráférne az otthonodra egy kis frissítés? A falfestés a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy megváltoztasd egy szoba hangulatát. Az alábbi árnyalatokat azonban jobb, ha elkerülöd!
1/5 Piszkosfehér helyett szürkézs (greige)
Noha a fehér szinte mindig jó választás, a törtfehérnek vannak árnyalatai, amelyet érdemes kerülni, mert a megvilágítástól függően ezek sokkal rosszabbul mutathatnak a szoba falain, mint ahogyan azt eredetileg elképzeltük. Míg a fehér alapvetően biztonságos választásnak tűnik, a rosszul megvilágított piszkosfehér árnyalatok fakónak vagy kellemetlennek hathatnak. Helyette egy hidegebb alaptónusú, szürkés árnyalatú bézzsel lehet érdemes kísérletezni.
2/5 Királykék helyett búzavirágkék
Az emberek szeretik a kéket: sok lakberendező számol be róla, hogy ez az egyik leggyakrabban kért szín az ügyfeleik körében, és az újra és újra visszatérő trendek azt mutatják, hogy maguk a lakberendezők is szívesen dolgoznak ezzel az árnyalattal. Szakértők szerint azonban van a kéknek egy árnyalata, ami nem mindig hozza azt a hangulatot hozza be a térbe, amit el szeretnénk érni vele - ez pedig a királykék.
Az élénk, mégis közepes tónus zavart kelthet a szobában, mert nagyon nehéz dolgozni vele, és még a profi lakberendezők is sokszor érzik azt, hogy a végeredmény ezzel a falszínnel olyan, mintha valahol valami félrecsúszott volna egy kézműves projektben. Alternatívaként érdemes inkább egy búzavirágkékkel próbálkozni, amely egy sokkal alkalmazkodóbb árnyalat.
Noha a rikító zöldek újabban a divatvilág legfelkapottabb árnyalatai, míg a ruhákon vagy a körmökön jól mutat, ez az élénk, vibráló szín a belső terekbe már nem annyira illik. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a limezöld vidámságot és energiát hoz a helyiségbe, szinte lehetetlen úgy használni, hogy ne legyen sok. Válassz helyette inkább egy mélyebb, természetesebb zöldet.