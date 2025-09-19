Ma Dorián, Szabolcs, Vilma névnapja van. Ismerd meg a névhez tartozó személyiséget!

Vilhelmina
A Vilhelmina név a német Wilhelm (magyarul Vilmos) női párja, tulajdonképpen annak továbbképzése, mely a „határozott védelemmel rendelkező akarat” jelentést hordozza. A név jelentése alapján a Vilhelmina név viselői általában erős, határozott női személyiségek, akik kitartóak és céltudatosak. Híres Vilhelminák a történelemből kevésbé ismertek Magyarországon, de a név német és skandináv vonatkozásai fontosak, és gyakran kötődik uralkodói vagy nemesi családokhoz. Népi hiedelem nem kapcsolódik szorosan ehhez a névnaphoz, azonban a név a hagyományos európai keresztény névnapok közé tartozik, és a név viselőit a családban megtisztelt, védelmező szerep jellemzi ma is.
A Vilhelmina nevűek személyiségjegyei között kiemelkedik az erőszakosság helyett inkább a belső erő és kitartás, a felelősségtudat, valamint a szervezőkészség. Gyakran erős igazságérzettel rendelkeznek, és hajlamosak vezetői pozíciókban kitűnni.
