Ma Dorián, Szabolcs, Vilma névnapja van. Ismerd meg a névhez tartozó személyiséget!

Ma, 2025. szeptember 19-én Magyarországon a legfőbb névnapok Vilhelmina és Dorián névnapjai vannak. Ezen kívül ünnepelnek még többek között Emili, Január, Jónás, Konstancia, Konstantina, Mária, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Vilhelma és Vilma nevű emberek is.

Vilhelmina

A Vilhelmina név a német Wilhelm (magyarul Vilmos) női párja, tulajdonképpen annak továbbképzése, mely a „határozott védelemmel rendelkező akarat” jelentést hordozza. A név jelentése alapján a Vilhelmina név viselői általában erős, határozott női személyiségek, akik kitartóak és céltudatosak. Híres Vilhelminák a történelemből kevésbé ismertek Magyarországon, de a név német és skandináv vonatkozásai fontosak, és gyakran kötődik uralkodói vagy nemesi családokhoz. Népi hiedelem nem kapcsolódik szorosan ehhez a névnaphoz, azonban a név a hagyományos európai keresztény névnapok közé tartozik, és a név viselőit a családban megtisztelt, védelmező szerep jellemzi ma is.

A Vilhelmina nevűek személyiségjegyei között kiemelkedik az erőszakosság helyett inkább a belső erő és kitartás, a felelősségtudat, valamint a szervezőkészség. Gyakran erős igazságérzettel rendelkeznek, és hajlamosak vezetői pozíciókban kitűnni.

Dorián

