Ma Dorián, Szabolcs, Vilma névnapja van. Ismerd meg a névhez tartozó személyiséget!
iStock

Címlap / Névnapok / Ma Dorián, Szabolcs, Vilma névnapja...

Ma Dorián, Szabolcs, Vilma névnapja van. Ismerd meg a névhez tartozó személyiséget!

Arany Inez
Írta 2025.09.19.

Ma, 2025. szeptember 19-én Magyarországon a legfőbb névnapok Vilhelmina és Dorián névnapjai vannak. Ezen kívül ünnepelnek még többek között Emili, Január, Jónás, Konstancia, Konstantina, Mária, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Vilhelma és Vilma nevű emberek is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Vilhelmina

A Vilhelmina név a német Wilhelm (magyarul Vilmos) női párja, tulajdonképpen annak továbbképzése, mely a „határozott védelemmel rendelkező akarat” jelentést hordozza. A név jelentése alapján a Vilhelmina név viselői általában erős, határozott női személyiségek, akik kitartóak és céltudatosak. Híres Vilhelminák a történelemből kevésbé ismertek Magyarországon, de a név német és skandináv vonatkozásai fontosak, és gyakran kötődik uralkodói vagy nemesi családokhoz. Népi hiedelem nem kapcsolódik szorosan ehhez a névnaphoz, azonban a név a hagyományos európai keresztény névnapok közé tartozik, és a név viselőit a családban megtisztelt, védelmező szerep jellemzi ma is.

A Vilhelmina nevűek személyiségjegyei között kiemelkedik az erőszakosság helyett inkább a belső erő és kitartás, a felelősségtudat, valamint a szervezőkészség. Gyakran erős igazságérzettel rendelkeznek, és hajlamosak vezetői pozíciókban kitűnni.

Olvass még a témában

Dorián

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Ma Dorián, Szabolcs, Vilma névnapja van. Ismerd meg a névhez tartozó személyiséget!

Ma Dorián, Szabolcs, Vilma névnapja van. Ismerd meg a névhez tartozó személyiséget!
Időjárás: Nyárias meleg, ám szeles a nap. Utána front érkezik

Időjárás: Nyárias meleg, ám szeles a nap. Utána front érkezik
Erre az 5 bútordarabra nincs szükséged, ha garzonban élsz

Erre az 5 bútordarabra nincs szükséged, ha garzonban élsz
5 olcsó albérlet szépítő tipp, fúrás-faragás nélkül

5 olcsó albérlet szépítő tipp, fúrás-faragás nélkül
Nagy őszi hűtőrendszerezés: 11 ötlet, hogyan lesz tiszta és átlátható

Nagy őszi hűtőrendszerezés: 11 ötlet, hogyan lesz tiszta és átlátható
7 finom jel, amit az Univerzum küld, mikor változtatnod kell az életeden 

7 finom jel, amit az Univerzum küld, mikor változtatnod kell az életeden 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK