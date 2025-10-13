Időjárás október 13: Az ősz teljes erővel tör be!
iStock

Időjárás október 13: Az ősz teljes erővel tör be!

Arany Inez
Írta 2025.10.13.

Ma, 2025. október 13-án Magyarországon változékony, hűvös és szeles időjárás várható.

Reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet nagyjából 6-8 fok között alakul, az égbolt általában borult lesz, főleg északon és északkeleti tájakon kisebb eső is előfordulhat. A szél élénk, helyenként erős északnyugati irányból fúj.

Délelőtt 9 és 12 óra között a hőmérséklet emelkedik, de még mindig csak 10-12 fok körül várható, a felhőzet északkeleten továbbra is erősebb, itt még lehet csapadék. A szél élénk marad, várhatóan 25-35 km/h közötti sebességgel, tartósan északnyugati irányból.

Délután, 12 és 15 óra között a hőmérséklet nem emelkedik tovább jelentősen, maximálisan 12-13 fokos csúcsértéket mérhetünk, a legtöbb helyen borult idő valószínű, csapadék már csak elszórtan, főként északkeleten várható. A szél továbbra is szeles, esetenként megerősödhet.

Kora este, 15 és 18 óra között a felhőzet kis mértékben csökken, de még nem számíthatsz teljes napsütésre. Hőmérséklet 10-11 fok körül alakul, a szél marad erős, 20-30 km/h körüli.

