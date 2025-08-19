Veszélyben a játékosok? Brutális hőség fenyegeti a 2026-os foci VB-t

Július 13-án a Chelsea elképesztő, 3-0-s győzelmet aratott a Paris Saint-Germain ellen a Klubvilágbajnokság döntőjében. A bravúros eredmény mellett azonban volt valami, ami legalább ennyire sokkolta a nézőket: a rekkenő hőség, amelyben a játékosoknak teljesíteniük kellett.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A TIME beszámolója szerint a New Jersey-i MetLife Stadionban 29,4 °C volt a hőmérséklet, és ez csak egy volt a sok forró pillanat közül a négyhetes torna alatt. A 2026-os férfi labdarúgó-világbajnokság már most rengeteg kérdést vet fel: vajon elég felkészült a FIFA arra, hogy megvédje a játékosokat az egyre extrémebb hőhullámoktól?

Edzés 37 °C-os hőségben?

Június végén hőhullám söpört végig az Egyesült Államokon, történelmi meleghullámot okozva. Philadelphiában hőségriadó volt érvényben, amikor Enzo Maresca, a Chelsea edzője így nyilatkozott: „Lehetetlen megfelelően edzeni ebben a 37 °C-os hőségben.”

A középpályás Enzo Fernández a július 8-i elődöntő után azt mondta: „A 35,5 °C-os hőség nagyon veszélyes volt. Egy ponton annyira megszédültem, hogy le kellett feküdnöm a földre.”

Így reagált a FIFA

A tornát a 2026-os világbajnokság főpróbájának is szánták, amelyet az USA, Kanada és Mexikó közösen rendeznek majd. A szervezők próbáltak reagálni az aggodalmakra: július 12-én bejelentették, hogy a mérkőzések között legalább 72 órás pihenőt biztosítanak.

Ám a FIFPRO – a nemzetközi játékos-szakszervezet – nem kapott meghívást arra a találkozóra, ahol ezek a döntések születtek. A TIME szerette volna megtudni az okokat, de a FIFA nem reagált a megkeresésére.

A FIFPRO elnöke, Sergio Marchi a TIME-nak adott nyilatkozatában elmondta: „Figyelmeztettünk a túlzsúfolt versenynaptárra, a játékosok fizikai és mentális kimerülésére, és a FIFA részéről tapasztalható párbeszéd hiányára. Ez a fajta szervezés… kizárólag a gazdasági haszon logikáján alapul, nem pedig az emberi fenntarthatóságon.”

Mikor van túl meleg a futballhoz?

A FIFA jelenlegi szabályzata szerint hűtési szünet („ivószünet”) jár, ha az úgynevezett WBGT-érték (Wet-Bulb Globe Temperature) eléri a 32 °C-ot. Ez a mutató figyelembe veszi a hőmérsékletet, a páratartalmat, szélsebességet és napsugárzást is.

A tudósok szerint azonban ez a határ túl magas. A tornán a FIFA – a FIFPRO nyomására – ideiglenesen csökkentette a limitet 28 °C-ra, és több vizet, jeget és törölközőt biztosított a játékosok számára.

40 °C árnyékban, és mégis játszottak

Június 24-én Charlotte városában a Benfica és a Bayern München játszott egymással nagyjából 40 °C-os hőségben. A Benfica fiatal játékosa, Andreas Schjelderup így nyilatkozott: „Nem hiszem, hogy valaha ilyen melegben játszottam volna. Ez egészségtelen.”

Dr. Vincent Gouttebarge, a FIFPRO orvosi igazgatója elmondta: „Amikor a testhőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot, a szervezet nem tud többé izzadni, bekövetkezik a kiszáradás. Izomkontroll hiány, szédülés, tudatzavar is felléphet – szélsőséges esetben pedig akár eszméletvesztés.”

Madeleine Orr, a Torontói Egyetem sportökológusa szerint: „Az extrém hőség különösen veszélyes, mert a test mozgás közben is hőt termel, amitől csak izzadással tud megszabadulni. De ha túl magas a hőmérséklet és a páratartalom, az izzadás nem működik, és gyorsan súlyos állapot alakulhat ki.”

Mi lesz a 2026-os világbajnoksággal?

A Queen’s University Belfast friss kutatása szerint a 2026-os VB házigazda városai közül:

14 városban rendszeresen meghaladja a hőmérséklet a 28 °C-ot délutánonként,

6 városban pedig a 32 °C-os határt is átlépi.

A FIFPRO szerint az ebben az időpontban lejátszott meccsek „extrém hőkockázatot” jelentenek, különösen olyan helyszíneken, mint Atlanta, Dallas, Houston vagy Miami.

Mi lehet a megoldás?

A szervezők többféle lehetőséget vizsgálnak:

Délutáni meccsek helyett esti kezdések – ahogy Niko Kovač (a Dortmund edzője) is javasolta.

Hűtőmellények, vízpermetező ventilátorok, jeges fürdők – ezeket már több csapat alkalmazta.

Zárt tetős stadionok – de ezek csak az összes mérkőzés 37,5%-át fedik le.

Christopher Tyler londoni környezetélettani kutató szerint: „A FIFA azért elégedett a 32 °C-os határértékkel, mert eddig nem történt súlyos hőguta eset. De ez nem jó érv, mert a játékosok inkább visszavesznek az intenzitásból.”

A FIFA helyzete sem egyszerű

A FIFA nehéz helyzetben van: a mérkőzések átszervezése hatással lenne a tévés közvetítésekre és a szponzori szerződésekre. Ráadásul a 2026-os világbajnokság kibővítése 48 csapattal és 104 meccsel még bonyolultabbá teszi a logisztikát.

Mégis – teljesen érthető módon – egyre többen kérik a változást. Enzo Fernández így fogalmazott: „A játék lassabb, a tempó visszaesik. Reméljük, hogy jövőre megváltoztatják a menetrendet, és végre egy igazán látványos, szép futballélményt nyújthatunk.”

Maradona már 1986-ban figyelmeztetett

Az 1986-os mexikói világbajnokságon a meccsek 65%-a déli hőségben zajlott. Diego Maradona már akkor világosan kimondta: „Egyszer s mindenkorra szabályba kellene foglalni, hogy a szervezők vegyék figyelembe a játékosokat. Nélkülünk nem lenne látványosság. Mi vagyunk az elengedhetetlen összetevője a világbajnokságnak. A meccsek időpontját akkorra kellene tenni, amikor a legjobban tudunk játszani – nem a legnagyobb hőségben.”

A FIFPRO főtitkára, Alex Phillips a június 30-i sajtótájékoztatón azt mondta: „Úgy tűnik, a FIFA a Klubvilágbajnokság tapasztalatai után rugalmasabb lesz a világbajnokság meccskezdeti időpontjait illetően – de nincs semmiféle eszközünk, amivel ezt kikényszeríthetnénk.”

A szakszervezet elnöke, Sergio Marchi még egyértelműbben fogalmazott: „Az extrém hőség, amelyben a Klubvilágbajnokság meccseit lejátszották, elfogadhatatlan – és semmilyen körülmények között nem ismétlődhet meg a világbajnokságon. A FIFA-nak minden döntésében a játékosokat kellene a középpontba helyeznie.”

Egy forróbb világ, új szabályok nélkül?

A klímaváltozás hatásai már a sportvilágot is egyre nagyobb kihívás elé állítják. A 2026-os világbajnokságon több mint 1,5 millió néző várható a helyszíneken, és sokszor ennyien nézzük majd a meccseket a képernyőkön keresztül. De a kérdés a rekkenő hőségben is tisztán kirajzolódik: elsősorban a látványosságot hajszoljuk, vagy azokat védjük, akik azt lehetővé teszik? A választ jövő nyáron megtudjuk.