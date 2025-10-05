Időjárás október 5: Vénasszonyok nyara van, de kabát már kell

Óránkénti bontásban a következő a várható időjárás:
Reggel 6-9 óra között a hőmérséklet 10-12 fok körül alakul, kezdetben többfelé felhős lehet az ég, de idővel egyre több napos időszak várható.
Délelőtt 9-12 óráig a hőmérséklet emelkedik 13-15 fokig, és a napos időszakok mellett gomolyfelhők is megjelennek.
Délután 12-15 óráig tovább melegszik a levegő 16-17 fokig, felhőátvonulásokkal, az északkeleti szél több helyen erősödik.
Kora estére 15-18 óráig a hőmérséklet csökken 13-14 fok körüli értékre, esetleges záporok lehetnek főként a keleti és déli tájakon.
Este 18-21 óráig már 10-12 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél mérséklődik, de helyenként továbbra is élénk marad.
Éjjel 21-24 óra között 8-10 fokra hűl a levegő, a csapadék valószínűsége csökken, az ég részben felhős marad.
A pollenhelyzet ma Magyarországon közepes – magas szinten van, különösen az allergiásoknak fontos figyelni a parlagfű és a fűfélék pollenjeire, amelyek még jelen lehetnek október elején. Az allergén terhelés miatt enyhe-közepes tünetek előfordulhatnak a szelesebb helyeken.
Fontos tehát, hogy a mai napra megfelelő ruházatot válassz, a szél és a záporok miatt pedig érdemes felkészülni esőkabátra vagy esernyőre. Az allergiásoknak érdemes a polleninformációkat figyelemmel kísérni és szükség esetén védekezni.