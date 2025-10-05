Időjárás október 5: Vénasszonyok nyara van, de kabát már kell

Ma, 2025. október 5-én Magyarországon a nappali hőmérséklet várhatóan 10-17 fok között alakul, a változó felhőzet miatt több-kevesebb napsütésre számíthatsz. Az északi és keleti tájakon helyenként megnövekedhet a felhőzet, és szórványosan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A szél több helyen élénk, néhol erős lehet, főként északkeleti irányból.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Óránkénti bontásban a következő a várható időjárás:

Reggel 6-9 óra között a hőmérséklet 10-12 fok körül alakul, kezdetben többfelé felhős lehet az ég, de idővel egyre több napos időszak várható.

Délelőtt 9-12 óráig a hőmérséklet emelkedik 13-15 fokig, és a napos időszakok mellett gomolyfelhők is megjelennek. Olvass még a témában Szeptember 13.: nem stabil ma az időjárás, ne most indulj kirándulni! Ősziesedik az idő: hűvös reggelek napos délutánokkal Itt az ősz durva fordulata: brutális lehűlés és eső jön szeptember 27-én! Vénasszonyok nyara október 1-jén: ragyogó napsütés és 23 fok várható!

Délután 12-15 óráig tovább melegszik a levegő 16-17 fokig, felhőátvonulásokkal, az északkeleti szél több helyen erősödik.

Kora estére 15-18 óráig a hőmérséklet csökken 13-14 fok körüli értékre, esetleges záporok lehetnek főként a keleti és déli tájakon.

Este 18-21 óráig már 10-12 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél mérséklődik, de helyenként továbbra is élénk marad.

Éjjel 21-24 óra között 8-10 fokra hűl a levegő, a csapadék valószínűsége csökken, az ég részben felhős marad.

A pollenhelyzet ma Magyarországon közepes – magas szinten van, különösen az allergiásoknak fontos figyelni a parlagfű és a fűfélék pollenjeire, amelyek még jelen lehetnek október elején. Az allergén terhelés miatt enyhe-közepes tünetek előfordulhatnak a szelesebb helyeken.

Fontos tehát, hogy a mai napra megfelelő ruházatot válassz, a szél és a záporok miatt pedig érdemes felkészülni esőkabátra vagy esernyőre. Az allergiásoknak érdemes a polleninformációkat figyelemmel kísérni és szükség esetén védekezni.