Varázslatos Lofoten-szigetek: ahol a nap sosem nyugszik le

Képzeld el, hogy egy nyári este 11 órakor a világ egyik legcsodálatosabb kilátásában gyönyörködsz – miközben még mindig ragyog a nap. Norvégia északi csücskében, az Északi-sarkkör fölött fekvő Lofoten-szigeteken ez nem álom, hanem mindennapi valóság.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A Travel + Leisure nemrég arra hívta fel a figyelmet, milyen különleges is a norvég nyár: a nappalok végtelennek tűnnek, az éjszakák fényárban úsznak, és az emberek – helyiek és utazók egyaránt – szinte újjászületnek ebben a fényben. A természet nemcsak látványosság itt, hanem életforma is, a friluftsliv.

Mi is az a friluftsliv?

A „friluftsliv” szó szerinti jelentése „szabad levegőn való élet”, és mélyen gyökerezik a norvég kultúrában. Henrik Ibsen, a híres norvég drámaíró alkotta meg ezt a kifejezést 1859-ben, és azóta is él – sőt, virágzik. Nem véletlen, hogy a norvégok a világ legboldogabb emberei közé tartoznak: 77%-uk legalább hetente egyszer, minden negyedik ember pedig naponta kimozdul a természetbe. És kevés hely alkalmasabb a friluftsliv megélésére, mint a Lofoten-szigetek.

A cikk folytatódik, lapozz!