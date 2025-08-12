Valószínűleg rosszul tárolod a WC-kefédet. Így nem lesz bacis

A WC-kefe valószínűleg a fürdőszoba leginkább figyelmen kívül hagyott eszköze. Használat után gyakran kerül vissza a tartójába anélkül, hogy bárki különösebben foglalkozna vele. Pedig a nedves, zárt környezet ideális táptalaj a baktériumok számára – és a legtöbben nem is gondolunk bele, hogy ez nap mint nap veszélyt jelenthet a fürdőszoba higiéniájára.

A jó hír az, hogy néhány egyszerű lépéssel sokat tehetünk a tisztaságért. A Southern Living szakértők segítségével nemrégiben rávilágított arra, hogyan tisztítható, szárítható és tárolható valóban helyesen a WC-kefe – sőt, még stílusos tárolási ötleteket is ajánlottak, amivel emelhetjük az esztétikumot.

Ilyen gyakran és így érdemes tisztítani

A WC-kefét havonta legalább egyszer alaposan ki kell fertőtleníteni, de használat után is érdemes gyorsan leöblíteni és megszárítani, mielőtt visszakerül a helyére.

Tisztítás a WC-ben

A Clean Mama néven ismert takarítási szakértő ezt a módszert ajánlja:

A WC tisztítása után húzd le a vizet. Forgasd meg a kefét a csészében, majd húzd le újra. Tedd a kefét úgy a WC peremére, hogy a nyele alatt legyen az ülőke – megtartja, miközben a kefe a csésze felett lebeg. Permetezd be alaposan egy fürdőszobai fertőtlenítővel vagy hidrogén-peroxiddal. Forgasd meg, hogy minden oldala kapjon belőle. Hagyd így száradni, majd csak ezután tedd vissza a tartóba.

Fertőtlenítés vödörben

Ha nem szívesen takarítanád le a WC körül, használd ezt az alternatívát:

Tölts meg egy vödröt nagyon forró vízzel, annyival, hogy a kefe és a nyél nagy részét ellepje. Adj hozzá 1/3 csésze (kb. 80 ml) hipót nagyjából 3,8 literenként. Vigyázz: a hipógőz mérgező lehet – szellőztess alaposan, nyisd ki az ablakot, kapcsold be a ventilátort! Áztasd a kefét egy órán át, majd helyezd a kádba (csak akkor, ha tiszta) egy törölközőre vagy rácsra, hogy megszáradjon.

Tisztítás a kádban

Csak akkor válaszd, ha a kád frissen ki van takarítva!

Öblítsd le a kefét forró vízzel. Permetezd be fertőtlenítő szerrel vagy hidrogén-peroxiddal. Hagyd a kádban száradni, majd helyezd vissza a tartóba.

Fontos: A WC-kefe szárítása után minden esetben alaposan fertőtlenítsd a kádat, mielőtt más célra használnád!