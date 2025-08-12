Valószínűleg rosszul tárolod a WC-kefédet. Így nem lesz bacis

A jó hír az, hogy néhány egyszerű lépéssel sokat tehetünk a tisztaságért. A Southern Living szakértők segítségével nemrégiben rávilágított arra, hogyan tisztítható, szárítható és tárolható valóban helyesen a WC-kefe – sőt, még stílusos tárolási ötleteket is ajánlottak, amivel emelhetjük az esztétikumot.
Ilyen gyakran és így érdemes tisztítani
A WC-kefét havonta legalább egyszer alaposan ki kell fertőtleníteni, de használat után is érdemes gyorsan leöblíteni és megszárítani, mielőtt visszakerül a helyére.
Tisztítás a WC-ben
A Clean Mama néven ismert takarítási szakértő ezt a módszert ajánlja:
- A WC tisztítása után húzd le a vizet.
- Forgasd meg a kefét a csészében, majd húzd le újra.
- Tedd a kefét úgy a WC peremére, hogy a nyele alatt legyen az ülőke – megtartja, miközben a kefe a csésze felett lebeg.
- Permetezd be alaposan egy fürdőszobai fertőtlenítővel vagy hidrogén-peroxiddal. Forgasd meg, hogy minden oldala kapjon belőle.
- Hagyd így száradni, majd csak ezután tedd vissza a tartóba.
Fertőtlenítés vödörben
Ha nem szívesen takarítanád le a WC körül, használd ezt az alternatívát:
- Tölts meg egy vödröt nagyon forró vízzel, annyival, hogy a kefe és a nyél nagy részét ellepje.
- Adj hozzá 1/3 csésze (kb. 80 ml) hipót nagyjából 3,8 literenként. Vigyázz: a hipógőz mérgező lehet – szellőztess alaposan, nyisd ki az ablakot, kapcsold be a ventilátort!
- Áztasd a kefét egy órán át, majd helyezd a kádba (csak akkor, ha tiszta) egy törölközőre vagy rácsra, hogy megszáradjon.
Tisztítás a kádban
Csak akkor válaszd, ha a kád frissen ki van takarítva!
- Öblítsd le a kefét forró vízzel.
- Permetezd be fertőtlenítő szerrel vagy hidrogén-peroxiddal.
- Hagyd a kádban száradni, majd helyezd vissza a tartóba.
Fontos: A WC-kefe szárítása után minden esetben alaposan fertőtlenítsd a kádat, mielőtt más célra használnád!