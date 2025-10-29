„Valaki suttogta a nevemet” – 10 bizarr történet, amire máig nincs ésszerű magyarázat
„Valaki suttogta a nevemet” – 10 bizarr történet, amire máig nincs ésszerű magyarázat

Nyul Debóra
Írta 2025.10.29.

Vannak pillanatok az életben, amikor a valóság és a megmagyarázhatatlan közötti határ elmosódik. Ezek a történetek épp ilyen különös élményeket mutatnak be.

A baleset, amit lehetetlen volt elkerülni, mégis sikerült – 10 bizarr történet, amire máig nincs ésszerű magyarázat

Vannak pillanatok az életben, amikor a valóság és a megmagyarázhatatlan közötti határ elmosódik. Egyes élmények annyira élesek, annyira valóságosak — mégis annyira lehetetlenek —, hogy csak egyetlen kérdés marad utána: mi történt valójában? A BuzzFeed nemrég ilyen különös történetekre hívta fel a figyelmet. Te mit gondolnál hasonló helyzetekben?

Az energialabda

„A lakótársammal beszélgettem, miközben a barátja kint dohányzott az erkélyen. A hátam a tévé felé volt. Mondat közben hirtelen elhallgatott, és dadogni kezdett. Először azt hittem, stroke-ot kapott. Rám mutatott, én pedig megfordultam. A tévé fölött egy kékesfehér energialabda emelkedett felfelé.

Olvass még a témában

Talán három másodpercig bámultam, mielőtt egy csomó vonallá robbant szét, amelyek végigszáguldottak a nappali falán. Sietve kiszaladtunk a lakásból. A barátja még mindig az erkélyen volt, próbáltuk rávenni, hogy ugorjon le vagy másszon le. Nem volt hajlandó, egyszerűen besétált a nappaliba, és azt mondta, semmi baj nincs. Még mindig fogalmam sincs, mi történt.”

