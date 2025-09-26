„Úgy érzem nem vagyok egyedül” – Így üzenhetnek neked a túlvilágról

„Úgy érzem nem vagyok egyedül” – Így üzenhetnek neked a túlvilágról

Berényi Nóri
2025.09.26.

Vannak pillanatok, mikor megmagyarázhatatlanul úgy érezzük, nem vagyunk egyedül a lakásunkban, habár rajtunk kívül senki nem tartózkodik ott. Legalábbis a fizikai síkon így látjuk. Engedd szabadjára a képzeletedet, hitedet és válj befogadóvá arra, hogy több is létezhet azonkívül, amit látunk és hallunk.

Furcsa, megmagyarázhatatlan érzések sorozata

Van, akinek nehéz elsőre befogadni a tényt, hogy talán nincs egyedül saját otthonában. Sokan félelemből, míg mások egyszerűen csak a hit hiánya miatt döntenek a tagadás mellett. Azonban, ha elhisszük, hogy az életnek van egy egészen mély értelme is, talán azt sem olyan nehéz megemészteni, hogy az embert nem a fizikai teste határozza meg.

Tudom, ez pont az a témakör, ami nem mindenki számára befogadható és szerintem nem is dolgunk egymást győzködni a különböző álláspontokról. Mégis, még a legnagyobb hitetlenek szájából is hallom olykor, hogy megmagyarázhatatlan érzések fogták el őket otthonukban. Természetesen ezek az események nem csak otthon érhetnek bennünket, de legtöbbször az az a hely, ahol bárki jobban érzékelhet.

Elia Pellegrini/unsplash.com

A horrorfilmekben általában ezeket az entitásokat félelmetes, gonosz alakokként ábrázolják, miközben a valóságban teljesen más okokból akarnak emberekkel kapcsolatba kerülni. Leginkább segítő szándékkal közelednek, vagy egyszerűen csak eltévedve keresik helyüket az ő világukban, ami sokszor keresztezheti a miénket. Ám legtöbbször igaz, hogy csak elég kérned és távoznak mellőled.

Sok esetben, viszont akár segítségedre is lehetnek, sőt akár kérhetsz is tőlük. Persze laikusként nem feltétlenül tiszta, hogy éppen milyen entitást érzékelünk, de ha hallgatunk belső megérzéseinkre, akkor tudhatjuk, hogy jó, vagy rossz érzés társul mellé. Azért nem tanácsolnánk, hogy innentől kezdve a legapróbb zajt és árnyékot is ezzel párosítsd, de ha már régóta érzed, hogy nem  vagy egyedül, akkor gyanakodhatsz rá, hogy ez tényleg így is van.

