Úszógumival próbált Marokkóból Spanyolországba jutni – így végződött

Egy arra hajózó család mentette meg
A The Guardian beszámolója szerint a különös és egyben megható mentésre július 16-án került sor, amikor egy család a Baleár-szigetek felé hajózott jachtjukon, 13 tengeri mérföldre az andalúziai Benalmádena városától, a Costa del Sol partjainál.
Egy olajszállító tartályhajó tatja körül manővereztek, amikor valami mozgást vettek észre a hullámokon. A spanyol Diario Sur lap beszámolója szerint először madárnak hitték, egészen addig, amíg egy távcső segítségével rá nem jöttek, hogy valójában egy ember sodródik a nyílt vízen.
A mentésről készült videót a Spanyol Királyi Jachtkapitányok Szövetsége (RAECY) osztotta meg a közösségi médiában. A felvételen jól látható, ahogy a kimerült fiatal férfi a hajó felé úszik, miközben egy kötelet dobnak felé a fedélzetről. Miután sikerült őt kihúzni, a fedélzeten vizet, ruhát és egy csésze levest kapott a jachton tartózkodó családtól.
A videóban a kapitány meglepetten mondja: „Egy hajótöröttet vettünk észre, és most fel fogjuk venni őt. Egészen hihetetlen, hogy hol van, mert csak nézd meg – minden más hajó messze van tőle.”
View this post on InstagramKövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!
Életveszélyes próbálkozást tett
A RAECY információi szerint a férfi egy neoprén ruhát viselt, és csupán egy úszógumival és békatalppal volt felszerelve. A mentés során alig szólalt meg – vélhetően a kimerültség vagy a sokk miatt.
A család eredetileg az esteponai kikötő felé vette az irányt, de útközben találkoztak a tengeri mentőszolgálat hajójával, amely a férfit a málagai kikötőbe vitte, ahol a rendőrség és a Vöröskereszt vette át a gondozását.
Nem egyedi esetről van szó
Bár elsőre szinte hihetetlennek tűnik, az ilyen kockázatos vállalkozások nem ritkák a térségben. Ahogy María Martín, az El País napilap migrációs tudósítója írja: „Tucatnyi migráns próbál így eljutni Spanyolországba, a rendelkezésükre álló legegyszerűbb eszközökkel.”
Hozzátette, hogy ez a módszer leggyakrabban fiatal férfiak körében jellemző, akik megpróbálnak eljutni az észak-afrikai Ceuta városába, amely spanyol enklávé (Marokkó területén helyezkedik el, de spanyol fennhatóság alatt áll. Ez az enklávé az Európai Unió egyik határát is jelenti Afrikával.) Ám ritkábban, de előfordul, hogy a szélesebb Alborán-tengert is megpróbálják átszelni, amely Marokkót köti össze a spanyol partokkal.
„Az elmúlt években több hasonló esetről is beszámoltak, amikor fiatal férfiak játékcsónakokkal, gumimatraccal vagy karúszóval próbálták meg a lehetetlent, amiket marokkói üzletekben vásároltak” – tette hozzá Martín.
A spanyol határőrség (Guardia Civil) egyik neve elhallgatását kérő forrása az El Paísnak úgy nyilatkozott: „Nem gondoltuk volna, hogy ez az eset ekkora figyelmet kap. Az év bizonyos szakaszaiban ez akár rendszeres is lehet.”
Remény a hullámok között
Ez a történet nemcsak egy rendkívüli túlélési kísérletet tár elénk, hanem közelebb hoz bennünket egy olyan valósághoz, amelyet sokan csak távoli hírekből ismerünk. Egy úszógumi, egy életveszélyes vállalkozás – és egy család, amely úgy döntött, nem fordul el, amikor meglátta a bajba jutott férfit.
A fiatal férfi talán egy újrakezdés reményében vágott neki az ismeretlennek. Az ő példája is emlékeztethet bennünket arra, milyen törékeny lehet a határ álom és valóság, remény és veszély között – és arra is, milyen sokat jelenthet egy segítő kéz a legváratlanabb pillanatban.
HOZZÁSZÓLÁSOK