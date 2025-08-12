Úszógumival próbált Marokkóból Spanyolországba jutni – így végződött

A post shared by RAECY (@capitanesdeyate)

Életveszélyes próbálkozást tett

A RAECY információi szerint a férfi egy neoprén ruhát viselt, és csupán egy úszógumival és békatalppal volt felszerelve. A mentés során alig szólalt meg – vélhetően a kimerültség vagy a sokk miatt.

A család eredetileg az esteponai kikötő felé vette az irányt, de útközben találkoztak a tengeri mentőszolgálat hajójával, amely a férfit a málagai kikötőbe vitte, ahol a rendőrség és a Vöröskereszt vette át a gondozását.

Nem egyedi esetről van szó

Bár elsőre szinte hihetetlennek tűnik, az ilyen kockázatos vállalkozások nem ritkák a térségben. Ahogy María Martín, az El País napilap migrációs tudósítója írja: „Tucatnyi migráns próbál így eljutni Spanyolországba, a rendelkezésükre álló legegyszerűbb eszközökkel.”

Hozzátette, hogy ez a módszer leggyakrabban fiatal férfiak körében jellemző, akik megpróbálnak eljutni az észak-afrikai Ceuta városába, amely spanyol enklávé (Marokkó területén helyezkedik el, de spanyol fennhatóság alatt áll. Ez az enklávé az Európai Unió egyik határát is jelenti Afrikával.) Ám ritkábban, de előfordul, hogy a szélesebb Alborán-tengert is megpróbálják átszelni, amely Marokkót köti össze a spanyol partokkal.

„Az elmúlt években több hasonló esetről is beszámoltak, amikor fiatal férfiak játékcsónakokkal, gumimatraccal vagy karúszóval próbálták meg a lehetetlent, amiket marokkói üzletekben vásároltak” – tette hozzá Martín.

A spanyol határőrség (Guardia Civil) egyik neve elhallgatását kérő forrása az El Paísnak úgy nyilatkozott: „Nem gondoltuk volna, hogy ez az eset ekkora figyelmet kap. Az év bizonyos szakaszaiban ez akár rendszeres is lehet.”

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) statisztikái szerint tavaly 572 ember vesztette életét, miközben megpróbált átkelni Észak-Afrikából Spanyolországba. Idén eddig már 151 halálesetet regisztráltak ugyanezen útvonal során.

Remény a hullámok között

Ez a történet nemcsak egy rendkívüli túlélési kísérletet tár elénk, hanem közelebb hoz bennünket egy olyan valósághoz, amelyet sokan csak távoli hírekből ismerünk. Egy úszógumi, egy életveszélyes vállalkozás – és egy család, amely úgy döntött, nem fordul el, amikor meglátta a bajba jutott férfit.

A fiatal férfi talán egy újrakezdés reményében vágott neki az ismeretlennek. Az ő példája is emlékeztethet bennünket arra, milyen törékeny lehet a határ álom és valóság, remény és veszély között – és arra is, milyen sokat jelenthet egy segítő kéz a legváratlanabb pillanatban.