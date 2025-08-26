„A baba altatása kész pszichothriller” – Újdonsült apukák mesélnek a babázásról
„A baba altatása kész pszichothriller” – Újdonsült apukák mesélnek a babázásról

Farkas Izabella
Írta 2025.08.26.

Amikor először tartottam a kezemben a kisfiamat, elképesztő érzelmi hullám ragadott magával. Az öröm és a büszkeség mellett hamar rátaláltam az apaság váratlan kihívásaira is, például a pelenkaváltásra. Az első pelenkázásnál olyannyira bizonytalan voltam, hogy percekig álltam tanácstalanul, vajon hogyan kezdjek hozzá. Mire végre sikerült, a kisfiam már majdnem kiszabadult az asztalról a ficánkolása miatt.

A pelenkacsere

Amikor először tartottam a kezemben a kisfiamat, elképesztő érzelmi hullám ragadott magával. Az öröm és a büszkeség mellett hamar rátaláltam az apaság váratlan kihívásaira is, például a teli pelusra. Az első pelenkázásnál olyannyira bizonytalan voltam, hogy percekig álltam tanácstalanul, vajon hogyan kezdjek hozzá. Nyilván fordítva adtam rá és a ragasztás is laza lett. Mire végre sikerült, a kisfiam már majdnem leesett az asztalról a ficánkolása miatt.

Ezen persze jót nevettünk a feleségemmel (aki persze örömmel végignézte a szerencsétlenkedésemet), aki megnyugtatott, hogy gyakorlat teszi a mestert. Mára már profin kezelem a helyzetet, de az első pelenkázás emléke mindig mosolyt csal az arcomra.

