Ugyanazt a számot látod mindenhol? Ezt üzenik az angyalok az asztrológus szerint

Hallottál már az angyalszámokról? Azok szerint, akik hisznek benne, ezek a számok egyszerűen értelmezhető üzenetek az univerzumtól vagy éppen védőangyalainktól, amiknek könnyen megtanulhatjuk a szimbolikáját, így bármikor kapcsolatba léphetünk védelmezőinkkel – vagy éppen saját, belső intuícióinkkal.

Folyamatosan felbukkanó számsorozatokat tapasztalsz – lehet az ébresztőóra mutatója, parkolójegy, vagy akár egy blokk összege – és már-már úgy tűnik, mintha az univerzum neked címezné? Az asztrológusok szerint ezek az úgynevezett „angyal­szerű” számok (angel numbers) nem véletlenek: üzenetet olvashatsz ki belőlük, ha figyelsz rájuk.

Mi az angyalszám?

A fogalmat Doreen Virtue alkotta meg az 2000-es években Püthagorasz numerológiai elméleteire alapozva. Ezek a számok ismétlődő minták – mint például 111 vagy 444 – melyek egyfajta szinkronicitásként jelennek meg az életünkben, és útmutatásként értelmezhetők. Arra figyelmeztetnek, hogy jó vagy rossz úton járunk, illetve, hogy a dolgok „időzítése” éppen tökéletes.