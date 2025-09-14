„Úgy szórja a pénzt, mintha nem lenne holnap” – Férfiak, mi a párotok legjobb és legrosszabb tulajdonsága?
„Úgy szórja a pénzt, mintha nem lenne holnap” – Férfiak, mi a párotok legjobb és legrosszabb tulajdonsága?

Szőke Angéla
2025.09.14.

Vajon a párunk mit szeret bennünk a legjobban és mi az, ami halálra idegesíti? Olvass tovább, hogy megtudd, milyen véleményekkel találkoztunk.

Imádom a feleségemben, hogy képes teljesen rámhangolódni. Szinte belém lát. Azonnal látja, ha rossz kedvem van, ha egyedüllétre vagy épp támogatásra van szükségem. Mindig tudja, mi kell nekem, elképesztő, mennyire ki van rám hegyezve érzelmileg. Rossz tulajdonsága viszont, hogy annak ellenére, hogy velem ilyen érzékeny, másokkal szemben közel sem ilyen intuitív. Gyakran kerül vitába a rokonaival, barátaival, de néha még idegenekkel is. Arra sosem gondol, hogy mondjuk az anyja azért viselkedik így, mert öreg, a barátnője azért, mert ideges és a bolti eladó azért, mert fáradt. Az empátiája csakis irányomban működik, de ezért hálás vagyok.

