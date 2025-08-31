Tűpánik van Franciaországban: tényleg tömegeket szurkálnak, vagy csak tömeghisztéria?

Amint június 21-én elkezdődött Franciaországban a Fête de la Musique utcai zenei fesztivál, riasztó hírek terjedtek: 145 emberről számoltak be, akik állítólag tűszúrást szenvedtek el a tömegben. De mi történik valójában? Egy rendkívül tanulságos pszichológiai jelenséggel, a tömegpánikkal állunk szemben – vagy van valós alapja a félelemnek?

Honnan a tű, honnan a pánik?

Az úgynevezett tűpánik a ’80-as évek óta ismerős fogalom: ilyenkor az emberek arról számolnak be, hogy ismeretlenek a tömegben egy (esetleg fertőzött) tűvel szúrják meg szándékosan az esemény résztvevőit.

A mostani, legfrissebb franciaországi tűpánik során az állítólagos tűszúrásos esetek száma azonban kiemelkedő volt: egész Franciaországban, több nagyvárosban – köztük Párizsban, Metzben, Tours-ban és Évreux-ben – összesen 145 ember számolt be tűszúrásos sérülésről. A rendőrség 12 gyanúsítottat tartóztatott le, de több esetnél bűncselekményt nem sikerült bizonyítani.

A fesztivál előtt több influenszer osztott meg figyelmeztetést arról, hogy valakik tűkkel készülnek másokat megszurkálni a fesztiválon, ami eleve félelmet és zavart keltett az emberekben az előtt, hogy a Fête de la Musique egyáltalán megkezdődött volna.

