Tűpánik van Franciaországban: tényleg tömegeket szurkálnak, vagy csak tömeghisztéria?

Honnan a tű, honnan a pánik?
Az úgynevezett tűpánik a ’80-as évek óta ismerős fogalom: ilyenkor az emberek arról számolnak be, hogy ismeretlenek a tömegben egy (esetleg fertőzött) tűvel szúrják meg szándékosan az esemény résztvevőit.
A mostani, legfrissebb franciaországi tűpánik során az állítólagos tűszúrásos esetek száma azonban kiemelkedő volt: egész Franciaországban, több nagyvárosban – köztük Párizsban, Metzben, Tours-ban és Évreux-ben – összesen 145 ember számolt be tűszúrásos sérülésről. A rendőrség 12 gyanúsítottat tartóztatott le, de több esetnél bűncselekményt nem sikerült bizonyítani.
A fesztivál előtt több influenszer osztott meg figyelmeztetést arról, hogy valakik tűkkel készülnek másokat megszurkálni a fesztiválon, ami eleve félelmet és zavart keltett az emberekben az előtt, hogy a Fête de la Musique egyáltalán megkezdődött volna.
