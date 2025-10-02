Így készíts tündérházat a dísztökből: 10 mesebeli őszi inspiráció hozzá

Ezekkel a tündérház tökökkel nem tudunk betelni – tökéletes őszi dekor
Ha valami igazán aranyos dekorációt készítenél őszre, vagy szimplán meguntad a klasszikus tökfaragást, tegyél egy próbát ezekkel az aranyos tündérházakkal! A sütőtökből készült kunyhókat kedvedre dekorálhatod virágokkal, mohával, de akár festéssel is. Hoztunk néhány inspiráló ötletet, ha te is ilyesmit készítenél.
Zárt tök természetes anyagokkal dekorálva
Ezt a házikót préselt virágok és levelek díszítik, de nem hiányozhat róla egy kis ajtó és ablak, amin átszűrődik a fény. Fakorongokból pedig mini lépcsőt is építhetsz hozzá.