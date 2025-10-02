Így készíts tündérházat a dísztökből: 10 mesebeli őszi inspiráció hozzá
Unsplash

Címlap / Otthon / Dekor / Így készíts tündérházat a dísztökből:...

Így készíts tündérházat a dísztökből: 10 mesebeli őszi inspiráció hozzá

Fehér Dia
Írta 2025.10.02.

Fedezd fel, hogyan készíthetsz bájos tündérházakat tökből, hogy feldobd az őszi dekorációdat. Inspiráló ötletek a klasszikus tökfaragás helyett.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Ezekkel a tündérház tökökkel nem tudunk betelni – tökéletes őszi dekor

Mivel ezeken nincs ház, ezért csináltam egy AI-t, azt feltöltöttem a képek mappába tokhaz néven. 🙂

Ha valami igazán aranyos dekorációt készítenél őszre, vagy szimplán meguntad a klasszikus tökfaragást, tegyél egy próbát ezekkel az aranyos tündérházakkal! A sütőtökből készült kunyhókat kedvedre dekorálhatod virágokkal, mohával, de akár festéssel is. Hoztunk néhány inspiráló ötletet, ha te is ilyesmit készítenél.

Olvass még a témában

Zárt tök természetes anyagokkal dekorálva

Ezt a házikót préselt virágok és levelek díszítik, de nem hiányozhat róla egy kis ajtó és ablak, amin átszűrődik a fény. Fakorongokból pedig mini lépcsőt is építhetsz hozzá.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Évek óta nem használok tampont – ezek a menstruációs bugyik, amiket minden barátnőmnek ajánlok

Évek óta nem használok tampont – ezek a menstruációs bugyik, amiket minden barátnőmnek ajánlok
Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!

Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!
„Kiderült, hogy az unokatesóm a nővérem” – Durva, de igaz családi titkok

„Kiderült, hogy az unokatesóm a nővérem” – Durva, de igaz családi titkok
„Azt hittem, szellemek vannak a házban” Skizofrén betegek első tünetei

„Azt hittem, szellemek vannak a házban” Skizofrén betegek első tünetei
Bikini alak 30 nap alatt? Íme 4 biztosan működő trükk

Bikini alak 30 nap alatt? Íme 4 biztosan működő trükk
A kávéfogyasztás napos és árnyoldala. Ez történik veled, ha minden nap iszod

A kávéfogyasztás napos és árnyoldala. Ez történik veled, ha minden nap iszod
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK