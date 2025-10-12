Ha túl sokat takarítasz és mindig rend van nálad, érzelmileg sérült lehetsz

Néhányan közülünk egyszerűen imádják, ha rend van körülöttük, és külön örömünket leljük abban, ha minden a helyén van. Azonban sok esetben a túlzott takarítási kényszer mélyebb lelki tényezőkhöz kapcsolódik, amelyek traumákra vagy érzelmi nehézségekre utalhatnak.

Gyakran azon kapjuk magunkat, hogy a takarítás egyfajta menekülés a valóságból. Ahogy egyik szoba sem maradhat rendezetlen, úgy kerülhetjük el a belső káoszt is. Ez a viselkedési minta egyfajta önvédelmi mechanizmus, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az irányítást érzékeljük egy amúgy bizonytalan környezetben.

A takarítás mint menekülési útvonal

Sokan abban találunk menedéket, hogy egy tiszta és szervezett tér illúzióját teremtjük meg magunk körül. Az ilyen szokások mögött gyakran fellelhetőek korábbi traumák vagy krízishelyzetek. Például egy gyermek, aki egy kaotikus és instabil családi környezetben nőtt fel, felnőve rendmánia segítségével próbálhat kontrollt gyakorolni az élete felett. Érthető, hogyan e belső szükséglet segít a biztonság és nyugalom érzetének fenntartásában.

A pszichológia szerint a túlzott rendrakás nem pusztán egy felszíni szokás, hanem mélyebb érzelmi dinamikákra épül.

Ilyen érzések között szerepelhet például a szorongás, a félelem vagy az elvesztett kontroll iránti aggodalom. Az ilyen viselkedés a múltbeli traumák folytán kialakult érzelmi sebek gyógyításának tűnik.

