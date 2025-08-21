6 dolog, amit a túl tiszta ház elárul rólad – a tudomány szerint
istockphoto.com

6 dolog, amit a túl tiszta ház elárul rólad – a tudomány szerint

Farkas Izabella
Írta 2025.08.21.

A tudomány már régóta foglalkozik annak vizsgálatával, hogy mi mindenre következtethetünk az emberek viselkedéséből és szokásaiból. Az egyik ilyen szempont az, hogy milyen környezete van valakinek otthon. A túlzott tisztaság és rend gyakran a perfekcionizmus jeleként jelentkezhet. Ez a tulajdonság sokszor a teljesítményorientált, magas elvárásokkal rendelkező személyiségeket jellemzi, akik mindig a legjobbat akarják nyújtani minden területen.

A perfekcionizmus rejtett jelei

Laura Macleod, neves pszichológus, szerint a perfekcionizmus nem pusztán a rend és tisztaság mánia, hanem „egy mélyen gyökerező önértékelési probléma, ami az elismertség és a külvilág elvárásainak való megfelelés kényszere mentén alakul ki”. Az otthon rendje gyakran a belső feszültségeink kivetülése is lehet.

Szorongás és kontrollvágy

Tudományos kutatások kimutatták, hogy a túlzott tisztaságra való törekvés egyik mögöttes oka lehet a szorongó természet. Amikor valaki túlterheltnek érzi magát vagy zavaró ingerekkel találkozik, akkor a környezet irányításával próbálja csillapítani belső nyugtalanságát.

A tisztaságra való törekvés egyfajta kontrolligényt is kielégíthet. Akik úgy érzik, hogy az életük más területein nem rendelkeznek elegendő hatalommal, hajlamosak lehetnek arra, hogy a környezetük rendre való beállításával kompenzálják ezt az érzést.

Patricia A. Farrell klinikai pszichológus úgy fogalmaz, hogy „a káosz elkerülése érdekében az egyén megkapaszkodik a tisztaságban, mint egyetlen kiszámítható tényezőben”.

Az elismerés vágya

Sok ember számára a tiszta és rendezett otthon nemcsak személyes komfortérzést biztosít, hanem az elismerés fontos forrását is jelenti. Az amerikai Psychological Science magazinban megjelent tanulmány szerint a rendezett otthonokat gyakran társítjuk vendégszerető és jól menedzselt családokkal. A lakás tisztasága így a környezettel való kapcsolatteremtés szempontjából is meghatározó lehet.

Az is igaz, hogy a környezet a társadalmi elvárások miatt válik ilyen fontos tényezővé. A tökéletes rend ugyanis azt sugallja, hogy a házigazda képes összehangolni a személyes életét a társadalmi normák által sugallt elvárásokkal, ami gyakran az elismerés zálogaként szolgálhat.

istockphoto.com

