6 dolog, amit a túl tiszta ház elárul rólad – a tudomány szerint

A perfekcionizmus rejtett jelei
Laura Macleod, neves pszichológus, szerint a perfekcionizmus nem pusztán a rend és tisztaság mánia, hanem „egy mélyen gyökerező önértékelési probléma, ami az elismertség és a külvilág elvárásainak való megfelelés kényszere mentén alakul ki”. Az otthon rendje gyakran a belső feszültségeink kivetülése is lehet.
Szorongás és kontrollvágy
Tudományos kutatások kimutatták, hogy a túlzott tisztaságra való törekvés egyik mögöttes oka lehet a szorongó természet. Amikor valaki túlterheltnek érzi magát vagy zavaró ingerekkel találkozik, akkor a környezet irányításával próbálja csillapítani belső nyugtalanságát.
Patricia A. Farrell klinikai pszichológus úgy fogalmaz, hogy „a káosz elkerülése érdekében az egyén megkapaszkodik a tisztaságban, mint egyetlen kiszámítható tényezőben”.
Az elismerés vágya
Sok ember számára a tiszta és rendezett otthon nemcsak személyes komfortérzést biztosít, hanem az elismerés fontos forrását is jelenti. Az amerikai Psychological Science magazinban megjelent tanulmány szerint a rendezett otthonokat gyakran társítjuk vendégszerető és jól menedzselt családokkal. A lakás tisztasága így a környezettel való kapcsolatteremtés szempontjából is meghatározó lehet.
Az is igaz, hogy a környezet a társadalmi elvárások miatt válik ilyen fontos tényezővé. A tökéletes rend ugyanis azt sugallja, hogy a házigazda képes összehangolni a személyes életét a társadalmi normák által sugallt elvárásokkal, ami gyakran az elismerés zálogaként szolgálhat.