Vakcinával elpusztíthatók a rákos sejtek. Elképesztő tudományos áttörések

A tudomány világában az elmúlt öt év igazi mérföldkövet jelentett, hiszen számos területen történt áttörés, amelynek jelentősége hosszú távon is meghatározó. Legyen szó az egészségügyről, technológiáról, fizikai tudományokról vagy akár az űrkutatásról, minden területen olyan felfedezések születtek, amelyek előremozdítják a világot. Tudtál róla, hogy az elmúlt évek során mennyire izgalmas és fontos felfedezések láttak napvilágot? Vessünk egy pillantást ezekre a kiemelkedő tudományos eseményekre!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az mRNS nagy áttörést hozott

Az egyik legnagyobb áttörés az mRNS-alapú vakcinák megjelenése volt, főleg a COVID–19 járvány idején. Az ilyen vakcinák (mint például a Pfizer vagy a Moderna) gyorsabban fejleszthetők, és jobban alkalmazkodnak a különféle vírusváltozatokhoz.

1. De nemcsak járványok ellen használhatók! Ugyanezt a technológiát már rák elleni oltásokhoz is tesztelik, például a bőrrák vagy a mellrák esetében. A jövőben lehet, hogy személyre szabott, mRNS-alapú kezelésekkel gyógyíthatók lesznek olyan betegségek is, amelyekre eddig alig volt megoldás. A Moderna nevű biotechnológiai cég és a Merck gyógyszergyártó közösen fejlesztettek ki egy olyan mRNS-alapú vakcinát, amit melanomás betegeknek, vagyis a bőrrák egyik legsúlyosabb formájában szenvedőknek adtak be. A különlegesség az volt, hogy a vakcina személyre szabott: minden betegnél a daganatos sejtek alapján állították össze az oltóanyagot, hogy az pontosan azokat a rákos sejteket támadja meg, amelyek az adott ember szervezetében jelen vannak.

A vakcinát egy már meglévő immunterápiával (Keytruda) együtt használták, és a 2023-as klinikai vizsgálatok során az derült ki, hogy a kombinált kezelés 44%-kal csökkentette annak esélyét, hogy a rák kiújuljon vagy a beteg meghaljon, azokhoz képest, akik csak immunterápiát kaptak. Ez hatalmas előrelépés, főleg egy olyan agresszív ráktípusnál, mint a melanoma. Mások ezeket olvassák Vicces GIF-ek, ha nincs kedved leírni az érzéseidet 10 hátborzongató rejtély, amire évek múltán megtalálták a megoldást Ő a legalacsonyabb és a legmagasabb hollywoodi sztár Ezeket az Oscar-díjra jelölt filmeket neked is látnod kell

2. A másik nagy áttörés az úgynevezett CRISPR génszerkesztő technológia. Ezzel a módszerrel a kutatók szó szerint képesek “kijavítani” hibás géneket – például egyes örökletes betegségeknél. Már sikeresen alkalmazták olyan ritka rendellenességek esetén, mint például a sarlósejtes vérszegénység. Ez azért hatalmas dolog, mert így egyes betegségek gyökerestül megszüntethetők, nemcsak kezelhetők.

A cikk folytatódik, lapozz!