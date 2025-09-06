Vakcinával elpusztíthatók a rákos sejtek. Elképesztő tudományos áttörések

Az mRNS nagy áttörést hozott
Az egyik legnagyobb áttörés az mRNS-alapú vakcinák megjelenése volt, főleg a COVID–19 járvány idején. Az ilyen vakcinák (mint például a Pfizer vagy a Moderna) gyorsabban fejleszthetők, és jobban alkalmazkodnak a különféle vírusváltozatokhoz.
1. De nemcsak járványok ellen használhatók! Ugyanezt a technológiát már rák elleni oltásokhoz is tesztelik, például a bőrrák vagy a mellrák esetében. A jövőben lehet, hogy személyre szabott, mRNS-alapú kezelésekkel gyógyíthatók lesznek olyan betegségek is, amelyekre eddig alig volt megoldás. A Moderna nevű biotechnológiai cég és a Merck gyógyszergyártó közösen fejlesztettek ki egy olyan mRNS-alapú vakcinát, amit melanomás betegeknek, vagyis a bőrrák egyik legsúlyosabb formájában szenvedőknek adtak be. A különlegesség az volt, hogy a vakcina személyre szabott: minden betegnél a daganatos sejtek alapján állították össze az oltóanyagot, hogy az pontosan azokat a rákos sejteket támadja meg, amelyek az adott ember szervezetében jelen vannak.
A vakcinát egy már meglévő immunterápiával (Keytruda) együtt használták, és a 2023-as klinikai vizsgálatok során az derült ki, hogy a kombinált kezelés 44%-kal csökkentette annak esélyét, hogy a rák kiújuljon vagy a beteg meghaljon, azokhoz képest, akik csak immunterápiát kaptak. Ez hatalmas előrelépés, főleg egy olyan agresszív ráktípusnál, mint a melanoma.
Mások ezeket olvassák
2. A másik nagy áttörés az úgynevezett CRISPR génszerkesztő technológia. Ezzel a módszerrel a kutatók szó szerint képesek “kijavítani” hibás géneket – például egyes örökletes betegségeknél. Már sikeresen alkalmazták olyan ritka rendellenességek esetén, mint például a sarlósejtes vérszegénység. Ez azért hatalmas dolog, mert így egyes betegségek gyökerestül megszüntethetők, nemcsak kezelhetők.