Ennyien halnak bele a kerti partikba. Hihetetlen statisztikák

Nem állunk neki otthon villamos hálózatot szerelni, óvatosak vagyunk, amikor csúszós utakon közlekedünk, de a legtöbbeknek meg sem fordulna a fejében, hogy az alábbi tevékenységek is veszélyesek lehetnek. Pedig az adatok azt bizonyítják, hogy sokak végeztét okozta már egy fénykép, vagy juttatta őket kórházba a grillszezon.

Több mint 250-en haltak bele a szelfizésbe néhány év alatt

A megfelelő háttérért néha magasra kell mászni, de az is lehet, hogy a kamerába mosolygás egyszerűen csak elvonja a figyelmet egy egyébként elkerülhető vészhelyzetről. Bár nem találtunk friss statisztikát a témában, de 2011 októbere és 2017 novembere között 259-en lelték halálukat szelfizés közben.

A halálesetek – többnyire a fulladás, a zuhanás és a gépjármű-balesetek következtében – leggyakrabban Indiában, Oroszországban, Pakisztánban és az Egyesült Államokban fordultak elő.

A probléma már olyan szintű, hogy vannak, akik bizonyos helyeken „szelfizni tilos” táblákat szeretnének látni. Az Egyesült Államok Erdészeti Szolgálata például már adott ki figyelmeztetést arról, hogy ne próbáljunk szelfit készíteni medvével a háttérben, a Yellowstone Nemzeti Park pedig létrehozott egy listát a veszélyes szelfi helyszínekről, amiket jobb elkerülni.