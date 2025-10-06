Így készíts trendi őszi dísztökös dekorációt fillérekből
iStock

Címlap / Otthon / Dekor / Így készíts trendi őszi dísztökös...

Így készíts trendi őszi dísztökös dekorációt fillérekből

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.06.

Az ősz beköszöntével szinte minden szín és forma a természet gazdag változatosságát tükrözi, amelyet otthonunkban is bátran kamatoztathatunk. Nincs is jobb módja annak, hogy a hidegebb hónapok hangulatát becsempésszük a lakásunkba, mint saját készítésű dekorációkkal. Most öt kreatív ötletet osztok meg, amelyek segítségével egyszerűen, de látványosan öltöztetheted fel otthonodat az őszi szezon igazi hangulatával.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Tavasztündér inspirálta dísztök girland

A dísztök változatos színei és formái remek alapanyagot nyújtanak egy vidám, mégis elegáns girland elkészítéséhez. Kezdésként válassz kisebb méretű dísztököket, különböző árnyalatokban. Tisztítsd meg őket alaposan és szúrj beléjük hosszú drótokat, közéjük pedig örökzöld ágakat.

Ügyelj arra, hogy a díszítés stabil legyen, de könnyen variálható, hiszen ez lehetőséget ad arra, hogy az évszaknak megfelelően változtathass rajta. A girlandot helyezd el a kandalló felett vagy az étkező egyik látványosabb pontján, hogy az érkező vendégeket lenyűgözzön.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Még ezen a héten is erős a parlagfű – Mit tehetsz ellene?

Még ezen a héten is erős a parlagfű – Mit tehetsz ellene?
Ilyen érzés volt beszélgetni a 30 évvel idősebb önmagammal

Ilyen érzés volt beszélgetni a 30 évvel idősebb önmagammal
Az egyedülálló embereknek más a szaga, mint a kapcsolatban élőknek

Az egyedülálló embereknek más a szaga, mint a kapcsolatban élőknek
A legjobb megoldások öregedő nyakra – 5 tanács bőrgyógyászoktól

A legjobb megoldások öregedő nyakra – 5 tanács bőrgyógyászoktól
Március 9 a Barbie-baba világnapja. És van még néhány különleges nap a hónapban

Március 9 a Barbie-baba világnapja. És van még néhány különleges nap a hónapban
Találós kérdés: fogyaszt, gyorsan elkészíthető és elképesztően finom. Mi az?

Találós kérdés: fogyaszt, gyorsan elkészíthető és elképesztően finom. Mi az?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK