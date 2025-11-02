5+1 mérgező csillagjegy-pár, akik semmiképp sem illenek össze

Ez a két csillagjegy a barátságban nagyon jó párost alkot, de ha szerelemről van szó, már kevésbé illenek össze. Ott van a Kos, akinek szüksége van az izgalmakra, a kalandokra, és nem képes egész hétvégén otthon ülni.



A Bika viszont rendkívül makacs, és nem viseli el, ha valaki meg akarja változtatni a véleményét, még akkor se, ha a másiknak igaza van.



Amikor ők egymásba szeretnek, senkitől sem fogadnak el tanácsot, noha szükségük lenne rá. A szakítást is eltérő módon próbálják kezelni.



Míg a Kos hajlamos szép lassan eltűnni a párja életéből, mert nem szereti a konfliktusokat, addig a Bika követeli a magyarázatot, mert addig nem tudja lezárni a dolgokat, míg nincs tisztában minden részlettel. Ezért aztán a szakítás náluk hónapokig is elhúzódik.



