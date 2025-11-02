5+1 mérgező csillagjegy-pár, akik semmiképp sem illenek össze

Címlap / Életmód / Ezotéria / 5+1 mérgező csillagjegy-pár, akik...

5+1 mérgező csillagjegy-pár, akik semmiképp sem illenek össze

Szirák Viki
Írta 2025.11.02.

Az emberek többsége túl van már legalább egy olyan mérgező kapcsolaton, ami ráébresztette őket arra, mit NEM keresnek a másik félben. De mi lehet az oka annak, hogy egy bizonyos férfivel egyáltalán nem működnek köztetek a dolgok, de ő később, valaki mással tökéletesen összepasszol? Számtalan faktor szerepet játszik ebben, amelyek közül az egyik a csillagjegyetek. Az alábbi horoszkópok ugyanis egyáltalán nem illenek egymáshoz hosszú távon!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/6 A Kos és a Bika

A Kos és a Bika
Ez a két csillagjegy a barátságban nagyon jó párost alkot, de ha szerelemről van szó, már kevésbé illenek össze. Ott van a Kos, akinek szüksége van az izgalmakra, a kalandokra, és nem képes egész hétvégén otthon ülni.

A Bika viszont rendkívül makacs, és nem viseli el, ha valaki meg akarja változtatni a véleményét, még akkor se, ha a másiknak igaza van.

Amikor ők egymásba szeretnek, senkitől sem fogadnak el tanácsot, noha szükségük lenne rá. A szakítást is eltérő módon próbálják kezelni.

Míg a Kos hajlamos szép lassan eltűnni a párja életéből, mert nem szereti a konfliktusokat, addig a Bika követeli a magyarázatot, mert addig nem tudja lezárni a dolgokat, míg nincs tisztában minden részlettel. Ezért aztán a szakítás náluk hónapokig is elhúzódik.

2/6 Az Ikrek és a Bak

Az Ikrek és a Bak
Amikor a nagy szabadságvággyal rendelkező Ikrek és a mindent előre megtervező bak egymásra találnak, az ellentétek csak még inkább felerősödnek. Az Ikreknek ugyanis kellenek a spontán programok, a baráti események és az önfeledt szórakozás, de a bakok csak akkor nyugodtak, ha mindig mindent előre tudnak.

Kevés olyan programot tudnak összehozni, ami mindkettejük számára izgalmas, ezért gyakran kapják magukat azon, hogy vitatkoznak.

Míg a Bak szeretne 10 perccel előbb megérkezni az étterembe, addig az ikreknél nem ritka, hogy inkább kihagyná a vacsorát, és elmenne meginni valamit egy bárba. Annyira ellentétesek egymással, hogy ritkán tudnak dűlőre jutni.

Olvass még a témában

3/6 A Rák és az Vízöntő

A Rák és az Vízöntő
Míg a Rák jegyű emberek ki nem állhatják a kritikát, és azt, ha kijavítják őket, addig a Vízöntők imádják ezt csinálni.

Előbbi jegy vágyik a pihenős hétvégére, az otthonülős szombatokra, utóbbi pedig a függetlenségét akarja erősíteni, és inkább szórakozni menne.

Sajnos nagyon ritkán tudják ennyire ellentétes elveiket összeegyeztetni, így egy idő után gyakori, hogy teljesen külön életet élnek egymástól.

A Rákok egyébként is vágynak a szerelemre, az érzelmes pillanatokra, de a Vízöntőknél nem ritka, hogy elzárkóznak, és nehezen nyílnak meg a másik előtt, ami még inkább megnehezíti a dolgukat.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

10 híresség, akiről nem tudtad, hogy fekete felmenőkkel rendelkezik

10 híresség, akiről nem tudtad, hogy fekete felmenőkkel rendelkezik
„A barátnőm állandóan panaszkodik!” 5 tipp, amivel leállíthatod

„A barátnőm állandóan panaszkodik!” 5 tipp, amivel leállíthatod
Ezek a csillagjegyek igazi séfekké változnak az ünnepek alatt

Ezek a csillagjegyek igazi séfekké változnak az ünnepek alatt
Egy tálca karácsony: dekor kompozíciók tálcán

Egy tálca karácsony: dekor kompozíciók tálcán
﻿A boldogság tanulható – Mutatjuk hogyan!

﻿A boldogság tanulható – Mutatjuk hogyan!
Teszt: Fedezd fel, melyik spirituális jelkép rezonál a személyiségeddel

Teszt: Fedezd fel, melyik spirituális jelkép rezonál a személyiségeddel
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK