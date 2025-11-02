5+1 mérgező csillagjegy-pár, akik semmiképp sem illenek össze

Az emberek többsége túl van már legalább egy olyan mérgező kapcsolaton, ami ráébresztette őket arra, mit NEM keresnek a másik félben. De mi lehet az oka annak, hogy egy bizonyos férfivel egyáltalán nem működnek köztetek a dolgok, de ő később, valaki mással tökéletesen összepasszol? Számtalan faktor szerepet játszik ebben, amelyek közül az egyik a csillagjegyetek. Az alábbi horoszkópok ugyanis egyáltalán nem illenek egymáshoz hosszú távon!
1/6 A Kos és a Bika
Ez a két csillagjegy a barátságban nagyon jó párost alkot, de ha szerelemről van szó, már kevésbé illenek össze. Ott van a Kos, akinek szüksége van az izgalmakra, a kalandokra, és nem képes egész hétvégén otthon ülni.
A Bika viszont rendkívül makacs, és nem viseli el, ha valaki meg akarja változtatni a véleményét, még akkor se, ha a másiknak igaza van.
Amikor ők egymásba szeretnek, senkitől sem fogadnak el tanácsot, noha szükségük lenne rá. A szakítást is eltérő módon próbálják kezelni.
Míg a Kos hajlamos szép lassan eltűnni a párja életéből, mert nem szereti a konfliktusokat, addig a Bika követeli a magyarázatot, mert addig nem tudja lezárni a dolgokat, míg nincs tisztában minden részlettel. Ezért aztán a szakítás náluk hónapokig is elhúzódik.
2/6 Az Ikrek és a Bak
Amikor a nagy szabadságvággyal rendelkező Ikrek és a mindent előre megtervező bak egymásra találnak, az ellentétek csak még inkább felerősödnek. Az Ikreknek ugyanis kellenek a spontán programok, a baráti események és az önfeledt szórakozás, de a bakok csak akkor nyugodtak, ha mindig mindent előre tudnak.
Kevés olyan programot tudnak összehozni, ami mindkettejük számára izgalmas, ezért gyakran kapják magukat azon, hogy vitatkoznak.
Míg a Bak szeretne 10 perccel előbb megérkezni az étterembe, addig az ikreknél nem ritka, hogy inkább kihagyná a vacsorát, és elmenne meginni valamit egy bárba. Annyira ellentétesek egymással, hogy ritkán tudnak dűlőre jutni.