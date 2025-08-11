Így lesz tökéletesen tiszta a fürdőkádad a szakértő szerint – még a legmakacsabb foltoknak is búcsút inthetsz

A fürdőkádban eltöltött idő sokunknak egyenlő a pihenéssel és a feltöltődéssel. Csakhogy a vízben oldódó fürdősók, a samponok és a szappanmaradványok nyomot hagynak – és ezek nem mindig tűnnek el maguktól. A tisztaság pedig nemcsak esztétikai kérdés, hanem komfortérzetünket is nagyban befolyásolja. Mutatjuk, mit érdemes tenned, hogy tökéletesen tiszta legyen a fürdőkádad!

Nem kell órákat szánnod rá

Sara San Angelo takarítási szakértő, a Confessions of a Cleaning Lady alapítója a Southern Livingnek nyilatkozott arról, hogy egy kis rendszerességgel és a megfelelő módszerrel könnyedén megőrizhetjük a fürdőkádunk tisztaságát – anélkül, hogy órákat töltenénk súrolással.

„Ha napi használatban van, a kádat hetente legalább egyszer alaposan érdemes kitakarítani” – javasolja San Angelo. Ha vendégfürdőről van szó, egy heti gyors öblítés is elegendő lehet. A rendszeresség kulcsa, hogy megelőzzük a makacs lerakódásokat.