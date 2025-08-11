Így lesz tökéletesen tiszta a fürdőkádad a szakértő szerint – még a legmakacsabb foltoknak is búcsút inthetsz

Így lesz tökéletesen tiszta a fürdőkádad a szakértő szerint – még a legmakacsabb foltoknak is búcsút inthetsz
istockphoto.com. / Natasic

Címlap / Otthon / Háztartás / Így lesz tökéletesen tiszta a fürdőkádad a szakértő szerint – még a legmakacsabb foltoknak is búcsút inthetsz

Nyul Debóra
Írta 2025.08.11.

A fürdőkádban eltöltött idő sokunknak egyenlő a pihenéssel és a feltöltődéssel. Csakhogy a vízben oldódó fürdősók, a samponok és a szappanmaradványok nyomot hagynak – és ezek nem mindig tűnnek el maguktól. A tisztaság pedig nemcsak esztétikai kérdés, hanem komfortérzetünket is nagyban befolyásolja. Mutatjuk, mit érdemes tenned, hogy tökéletesen tiszta legyen a fürdőkádad!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Nem kell órákat szánnod rá

Sara San Angelo takarítási szakértő, a Confessions of a Cleaning Lady alapítója a Southern Livingnek nyilatkozott arról, hogy egy kis rendszerességgel és a megfelelő módszerrel könnyedén megőrizhetjük a fürdőkádunk tisztaságát – anélkül, hogy órákat töltenénk súrolással.

„Ha napi használatban van, a kádat hetente legalább egyszer alaposan érdemes kitakarítani” – javasolja San Angelo. Ha vendégfürdőről van szó, egy heti gyors öblítés is elegendő lehet. A rendszeresség kulcsa, hogy megelőzzük a makacs lerakódásokat.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Így fog mindig ragyogni a fürdőkádad: 4 profi takarítós tipp

Így fog mindig ragyogni a fürdőkádad: 4 profi takarítós tipp ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK