Tízből öten már a magánorvost választják – még ha drága is

Drága, de gyors, kiszámítható és biztonságos – ezért fordulnak egyre többen a magánegészségügy felé.
Ahogy az egészség egyre inkább a modern élet kulcstémájává válik, úgy nő az igény a gyors, minőségi és biztonságos egészségügyi ellátás iránt. Az NN Biztosító legfrissebb kutatása, a Magánorvosi Árindex meglepő és egyben sokatmondó adatokat tárt fel: ma Magyarországon tízből öten a magánorvosi szolgáltatásokat részesítik előnyben – még akkor is, ha mindez komoly anyagi terhet jelent.
Számok, amik mellett nem lehet szó nélkül elmenni
A kutatás szerint jelenleg egy szakorvosi vagy diagnosztikai vizsgálat átlagos ára 29 258 forint. Ez az összeg a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján a havi nettó mediánkereset (395 000 forint) több mint 7 százalékát jelenti – mégis egyre többen döntünk úgy, hogy inkább ezt választjuk, mintsem, hogy hónapokat várjunk egy időpontra az állami ellátásban.
A szolgáltatások árai természetesen jelentős szórást mutatnak. Például:
- nőgyógyászati vizsgálat: 25–40 ezer forint,
- bőrgyógyászati kontroll: akár ennek duplája is lehet,
- vidék vs. Budapest: azonos vizsgálat vidéken akár 7000–8000 forinttal is olcsóbb lehet, mint a fővárosban,
- fogászat, nőgyógyászat, labor – ezekért járunk leggyakrabban magánorvoshoz
A kutatásból az is kiderült, hogy mely szolgáltatások a legnépszerűbbek a magyarok körében:
- fogászat – a válaszadók fele járt magánfogorvosnál az elmúlt két évben,
- nőgyógyászat és szülészet – 28%,
- laborvizsgálatok – 25%,
- szemészet – 22%,
- ultrahang és egyéb képalkotó diagnosztika – 20%.
Ezek az adatok is megerősítik, hogy nem csupán esztétikai, hanem életminőséget és megelőzést érintő vizsgálatok miatt is egyre többen fordulnak a magánszektor felé.