Tízből öten már a magánorvost választják – még ha drága is

A magánegészségügy egyre népszerűbb Magyarországon, mivel gyors, kiszámítható és biztonságos ellátást kínál. Az NN Biztosító kutatása szerint már tízből öten választják a magánorvosi szolgáltatásokat.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Drága, de gyors, kiszámítható és biztonságos – ezért fordulnak egyre többen a magánegészségügy felé.

Ahogy az egészség egyre inkább a modern élet kulcstémájává válik, úgy nő az igény a gyors, minőségi és biztonságos egészségügyi ellátás iránt. Az NN Biztosító legfrissebb kutatása, a Magánorvosi Árindex meglepő és egyben sokatmondó adatokat tárt fel: ma Magyarországon tízből öten a magánorvosi szolgáltatásokat részesítik előnyben – még akkor is, ha mindez komoly anyagi terhet jelent.

Számok, amik mellett nem lehet szó nélkül elmenni

A kutatás szerint jelenleg egy szakorvosi vagy diagnosztikai vizsgálat átlagos ára 29 258 forint. Ez az összeg a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján a havi nettó mediánkereset (395 000 forint) több mint 7 százalékát jelenti – mégis egyre többen döntünk úgy, hogy inkább ezt választjuk, mintsem, hogy hónapokat várjunk egy időpontra az állami ellátásban. Olvass még a témában Bojtorjángyökér tea: 5 ok, amiért rendszeresen kellene innunk 4 szupererős immunerősítő ital, hogy egészségesen indítsd az őszi-téli szezont Merre görbülnek a lábujjaid? A lábak megjósolják, ha rossz állapotban vagy Így engedheted el legkönnyebben a félelmeidet – csillagjegyed szerint

A szolgáltatások árai természetesen jelentős szórást mutatnak. Például:

nőgyógyászati vizsgálat: 25–40 ezer forint,

bőrgyógyászati kontroll: akár ennek duplája is lehet,

vidék vs. Budapest: azonos vizsgálat vidéken akár 7000–8000 forinttal is olcsóbb lehet, mint a fővárosban,

fogászat, nőgyógyászat, labor – ezekért járunk leggyakrabban magánorvoshoz

A kutatásból az is kiderült, hogy mely szolgáltatások a legnépszerűbbek a magyarok körében:

fogászat – a válaszadók fele járt magánfogorvosnál az elmúlt két évben,

nőgyógyászat és szülészet – 28%,

laborvizsgálatok – 25%,

szemészet – 22%,

ultrahang és egyéb képalkotó diagnosztika – 20%.

Ezek az adatok is megerősítik, hogy nem csupán esztétikai, hanem életminőséget és megelőzést érintő vizsgálatok miatt is egyre többen fordulnak a magánszektor felé.

A cikk folytatódik, lapozz!