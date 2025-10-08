5 elbűvölő európai város, amit a TikTok még csak most fedez fel
iStock

5 elbűvölő európai város, amit a TikTok még csak most fedez fel

Arany Inez
Írta 2025.10.08.

Európa gazdag és sokszínű öröksége számtalan rejtett kincset tartogat, melyek csak arra várnak, hogy felfedezzék őket. Most olyan helyekről lesz szó, amelyek frissen kerültek a TikTok közönségének figyelmébe, de még nem szenvednek a népszerű turisztikai célpontok tömegnyomorától. Ezek a városok ideális célpontok lehetnek egy nyugodt, mégis inspiráló kiránduláshoz.

Aix-en-Provence varázsa

iStock

A Dél-Franciaországban található Aix-en-Provence igazi mediterrán ékszerdoboz, ahol a művészet és a kultúra szerelmesei otthon érezhetik magukat. Cézanne városaként ismert, a festő egyik legismertebb múzsája volt ez a hely, ami egyedi fényviszonyaival és varázslatos hangulatával ejti rabul a látogatóit.

A történelmi belváros keskeny utcácskái, bájos terecskéi és a lenyűgöző katedrális, az Église Saint-Jean-de-Malte biztosítják, hogy a látogatás valódi időutazás legyen. Aix-en-Provence ráadásul gasztronómiai különlegességeiről is híres, így mindenképpen érdemes megkóstolni a helyi ínyencségeket, mint a tapenade és az olíva alapú fogások.

