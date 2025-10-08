5 elbűvölő európai város, amit a TikTok még csak most fedez fel

Aix-en-Provence varázsa
A Dél-Franciaországban található Aix-en-Provence igazi mediterrán ékszerdoboz, ahol a művészet és a kultúra szerelmesei otthon érezhetik magukat. Cézanne városaként ismert, a festő egyik legismertebb múzsája volt ez a hely, ami egyedi fényviszonyaival és varázslatos hangulatával ejti rabul a látogatóit.
A történelmi belváros keskeny utcácskái, bájos terecskéi és a lenyűgöző katedrális, az Église Saint-Jean-de-Malte biztosítják, hogy a látogatás valódi időutazás legyen. Aix-en-Provence ráadásul gasztronómiai különlegességeiről is híres, így mindenképpen érdemes megkóstolni a helyi ínyencségeket, mint a tapenade és az olíva alapú fogások.
