Tetszik vagy sem, de ezek az őszi sneaker trendek

Akármi történik is a divat világában, a sneakerek sosem mennek ki a divatból. És most, hogy lassan tényleg beköszönt az ősz, jó hír, hogy sok nyári kedvenc továbbra is velünk marad: a retro modellek, a Mary Jane stílusú tornacipők, a puha velúr, a fényes ezüstös felületek és az állatminták idén is meghatározóak lesznek. Akik pedig inkább a klasszikusra szavaznak, örülhetnek: a hófehér alacsony szárú sneakerek és az élénk alapszínekben pompázó modellek is visszatérnek.
Nézzük is a 7 legizgalmasabb őszi sneaker-trendet, amit érdemes kipróbálnod.
1. Keskeny retro fazonok
Idén minden a keskenyebb, kecsesebb formákról szól. A vaskos, „dad sneaker” típusokat és a vastag talpú platformokat most letisztultabb, európai hangulatú modellek váltják fel. A hatás egyszerre sportos és nőies, és különösen jól mutat a lazább, bővebb fazonú nadrágokkal vagy kabátokkal.
