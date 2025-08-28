Teszteld, mi az életfeladatod. Válaszolj őszintén!

0%
Mi okozza számodra a legnagyobb örömet?
Milyen szuperképességet választanál magadnak?
Hogy érzed, milyen feladatokat kapsz az élettől?
Melyik jelző illik rád leginkább?
Milyen irányba mozdítanád el a világot?
Teszt - Mi az életfeladatod?
Gyógyítás
Nem kérdés, hogy azért vagy a Világon, hogy másokon segíts. De ne szűkítsd le ezt az orvoslásra, mert számtalan módon lehet embereket gyógyítani. Nem is biztos, hogy neked a testi részével kell foglalkoznod, sokkal inkább mások lelkével. Gyógyíthatsz egy szóval, gesztussal, cselekedettel, a lényeg, hogy te ne tűnj el az emberek életéből, mert szükségük van rád.
Tanítás
Ideje elgondolkoznod azon, hogy tényleg jó pályán vagy e, ha jelenleg nem foglalkozol tanítással. Neked igenis előadásokat kellene tartanod azokról a témákról, melyek téged foglalkoztatnak, ugyanis akár hiszed, akár nem, hatással vagy az emberekre és szeretnek téged hallgatni. Kezdj el tanítani másokat és figyeld a jeleket, mert biztos, hogy megkapod majd a kellő segítséget hozzá.
Irányítás
Ne lepődj meg, mert te igenis egy igazi vezérnek születtél. Neked mindenképpen olyan munkát kell találnod, ahol vezető pozícióba kerülhetsz és utat mutathatsz másoknak. Hogy miért? Mert nagyon kevés a jó vezető, aki nem csak a saját érdekeit nézi, hanem törődik másokkal is. Te pontosan a tökéletes irányítót testesíted meg, szóval ne érd be kevesebbel. Talán csak a kellő önbizalom áll közéd és az álmaid közé, szóval ideje ezt beszerezned.
Alkotás
Igazi művész vagy, aki kapott egy olyan tehetséget, amit egyszerűen muszáj megmutatnia a világnak. Lehet, hogy már te is érzed, hogy motoszkál benned valami, de még nem hagytad kibontakozni. Valami fantasztikus dolog van készülőben, szóval hagyd, hogy utat törjön magának. A lényeg, hogy alkoss valamit, valami olyat, amivel nyomot hagyhatsz a világban.
Oszd meg az eredményed: