Terapeuták, mik a legnagyobb különbségek a női és a férfi páciensek között?

A nemek másképpen közelítik meg a problémáikat, erről kérdeztünk szakembereket.

Gyerekek

Gyerekekkel dolgozom, 2 és 18 év közöttiekkel. Kb. tízéves korig nincs különbség a fiúk és a lányok között. 10-12 korban a lányok úgy lázadnak, hogy nem akarnak szóba állni velem, a fiúk pedig örülnek, hogy beszélhetnek velem. 12-18 éves korban a lányok örülnek, hogy valaki figyel rájuk és meghallgatja őket, a fiúk pedig kellemetlen helyzetbe akarnak hozni: bántó, vagy szexuális töltetű megjegyzéseket tesznek, így akarják megragadni a kontrollt a szituációban.

