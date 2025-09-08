Miért egészségtelen, ha kiáll a kulcscsont? Már a vékony modelleket is bodyshameljük

Nemrég nagy port kavart, hogy betiltották a Zara egyik reklámkampányát, mert a modellek a döntéshozók szerint „egészségtelenül soványnak” tűntek. Az indoklás szerint a kulcscsont kiállása volt a bizonyíték minderre, ami erősebbnek bizonyult az orvosi szakvéleménynél, amit a Zara szerint a fotózás során a modellek bemutattak arról, hogy egészségesek.

Ez az eset számomra nagyon jól megmutatja, milyen ingoványos talajon mozgunk akkor, amikor a testekről és azok reprezentációjáról van szó. Teljes szívemből támogatom a body positivity mozgalmat: óriási előrelépés, hogy ma már nem kizárólag vékony modelleket látunk a divatmagazinokban és a fast fashion márkák hirdetéseiben. Sőt, ennél is fontosabb, hogy mára társadalmi konszenzus alakult ki arról, hogy nem fér bele az olyan reklám, amely káros fogyókúrás módszereket, extrém diétákat vagy egészségtelen testképet népszerűsít.

Mégis, a mostani betiltás számomra túlzásnak tűnik. Ugyanis pontosan olyan kártékony, ha valakiről pusztán ránézésre kijelentjük, hogy „egészségtelen”, mintha ugyanezt egy túlsúllyal élő emberrel tennénk. Az egyik oldalon harcolunk azért, hogy ne ítéljünk el embereket a kilóik alapján, a másik oldalon viszont ugyanezt tesszük – csak most épp a vékony testekkel.

A valóság az, hogy a testek különbözőek. Van, aki genetikailag vékonyabb, feszesebb a bőre, és teljesen normális, hogy látszik a kulcscsontja vagy a bordája – akkor is, ha közben egészségesen táplálkozik és rendben van a laboreredménye. Ha mostantól minden olyan modellt „betiltunk”, akinek ilyen az alkata, azzal pontosan ugyanazt a hibát követjük el, mint régebben, amikor a plus size modelleket rekesztették ki a divatból.

