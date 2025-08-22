Te kikapcsolod a klímát, ha elmész otthonról? Lehet, hogy rosszul teszed!

Magyarországon az idei nyár igazi hőségriadónak bizonyult, ami azt jelenti, hogy ha szerencsés vagy, és van légkondid, valószínűleg szívesen járatnád megállás nélkül. Lehet, hogy ezt már a villanyszámládon is érzed, hiszen a rekkenő hőség az energiaárakat is az egekbe tolja. Sokan azt gondolják, hogy spórolnak, ha kikapcsolják a klímát, amikor nincsenek otthon, és csak hazaérkezéskor indítják újra. A helyzet azonban ennél kicsit bonyolultabb. Ismerd meg, hogyan tarthatod nyáron hűvösen az otthonod, miközben a villanyszámlád sem szökik az egekbe.
Nincs egyetlen jó válasz a „klímát kikapcsolni vagy bekapcsolva hagyni?” kérdésre
Ha sok egymásnak ellentmondó tanácsot láttál erről a témáról, van rá magyarázat. Nincs egyetlen, mindenki számára helyes válasz. „Minden ház más és egy kicsit különc” – mondja Jennifer Amann, az American Council for an Energy-Efficient Economy épületprogramjának vezető munkatársa. „Attól függ, milyen felújítások történtek, milyen tájolású a ház, van-e árnyékolás a környéken. Minden háznak megvan a maga saját klímája.” Az áramszolgáltató is befolyásolhatja a döntést, ha például éjszaka olcsóbb, csúcsidőn kívüli árat kínálnak, érdemes lehet „előhűteni” a házat, majd napközben hagyni kissé felmelegedni – mondja Gerrit Jan Reinders, a Reinders Corporation klímarendszereket gyártó cég vezérigazgatója.
Ezekhez még akár hozzájöhet a lakótársakkal való termosztát-háború, ami szintén más-más helyzeteket szülhet. Minden ember máshol érzi komfortosan a hőmérsékletet, ez pedig szintén befolyásolja a beállításokat. „A legfontosabb, hogy találjunk egy olyan szokást vagy hőfokbeállítást, ami számunkra működik, és amivel együtt tudunk élni” – mondja Amann. „Például sokan javasolják, hogy éjszakára állítsuk magasabbra a hőmérsékletet, de én inkább tévézek kicsit melegebb szobában, és aludni szeretek hűvösben. Találd meg, ami neked beválik.”
Mások ezeket olvassák
Mikor érdemes bekapcsolva hagyni a klímát, ha nem vagy otthon?
Ha párás a környezet
Nagy különbség van a száraz és a párás meleg között. Mivel a klíma a párát is kivonja a levegőből, párás éghajlaton fontos, hogy járjon a készülék, így csökkentve a levegő nedvességtartalmát. „Legtöbbször akkor működik a legjobban a hűtőrendszer, ha folyamatosan jár, különösen párás területeken, ahol kritikus a páraszabályozás” – mondja Amann. Ha nem használjuk, elmarad a párátlanítás, ami nemcsak fülledtséghez vezet, hanem penészedést és poratkák elszaporodását is okozhatja. A szakértők szerint a páratartalom ne haladja meg a 60%-ot, hogy elkerüljük a penészt.
Ha háziállataid vannak
Az állatoknak is szükségük van hűvösebb levegőre. Bár magasabb hőfokot is bírnak (kb. 24–26 °C között), teljesen kikapcsolni a klímát nem ajánlott. Például az USDA szerint kutyákat 29 °C feletti hőmérsékleten négy óránál tovább nem szabad egyedül hagyni.
Ha csak rövid időre mész el
Mérnökök különböző modellekkel vizsgálták a fogyasztást. Ha négy vagy nyolc órára kikapcsoljuk a klímát, párás és száraz éghajlaton is, különböző rendszerek mellett. Azt találták, hogy nyolc óránál már van megtakarítás, de négy óránál elenyésző a különbség, sőt, néha még több energiát használ a rendszer újrainduláskor.
Ha korszerű rendszered van
A legújabb, nagy hatékonyságú rendszerek akkor működnek a leghatékonyabban, ha egyszerűen beállítod a kívánt hőfokot, és utána nem állítgatod állandóan. Természetesen kisebb eltéréseket beállíthatsz, például éjjel kissé hűvösebbre, nappal melegebbre, vagy külön szobákban más-más hőmérsékletet, de ezek a modern berendezések változtatható sebességű ventilátorral működnek. Ez azt jelenti, hogy automatikusan igazítják a ventilátor fordulatszámát az adott igényhez, így minden fokozatban energiatakarékosan működnek, és nem pörögnek feleslegesen.