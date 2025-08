Ezeket tartsd a teraszodon, ha elriasztanád a szúnyogokat

A nyár egyet jelent azzal, hogy többet tartózkodunk a szabadban is: ilyenkor jólesik például az estéinket kint tölteni, ücsörögni, vacsorázni vagy borozgatni a kertben, az erkélyen. Sajnos a szúnyogok is örökös társak a nyáresti kinti ücsörgéseken, ezért érdemes egy-két riasztó megoldást eszközölni, hogy távol tartsuk őket. Ehhez szerencsére nem kell vegyszereket használni, hiszen rengeteg természetes, aromás növény van, amit a szúnyogok nem szívlelnek igazán. Ezekből pedig nem csak hasznos, de szép dekorációkat is készíthetsz a kerti asztalra.

1/5 Levendula A gyönyörű lila virágos levendula természetes riasztója a szárnyas kis vérszívóknak, emellett pedig gondoskodik arról, hogy friss illat legyen a teraszon vagy az erkélyen.



Ebből a virágból készíthetsz gyertyát úgy, ha egy üveg mécsestartóba állítod a levendulaágakat egy gyertya kíséretében, de koszorút is fonhatsz belőle.



Ha nem szeretnéd túlgondolni a dekorációt, egy szép fémkaspóba ültetve is használhatod így a levendulát.



