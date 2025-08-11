Ettől a 6 dologtól igazi szúnyogmágnes lesz az otthonod – jobb, ha óvatosan bánsz velük

Nyári esték, madárcsicsergés, egy pohár limonádé és a kedvenc könyved az otthonod teraszán, kertjében vagy épp az erkélyen… Mégis van valami, ami könnyen megzavarhatja ezt az idilli képet: a vérszívó szúnyogok!

Bár a magyar nyarak nem annyira forrók és párásak, mint mondjuk Amerika déli részén, a szúnyogok itt is jól érzik magukat – különösen, ha az otthonunk olyan helyeket kínál nekik, ahol boldogan megtelepedhetnek és szaporodhatnak. A Southern Living nemrégiben arra hívta fel a figyelmet, hogy jó néhány gyakori hiba van, amelyek vonzzák a szúnyogokat. Mutatjuk, mikről is van szó pontosan, és hogy mit tehetsz ellenük!

1. Állóvíz

A kis csobogók, víztálkák és a virágtálakban összegyűlt víz mind-mind ideális helyszín a szúnyoglárvák számára. Ha nem használod ezeket aktívan, öntsd ki belőlük a vizet, amikor nem tartózkodsz kint – a szúnyogok akár néhány csepp vízben is képesek szaporodni. „Még egy elfelejtett vödör víz vagy madáritató is elég a szaporodásukhoz” – figyelmeztet Dr. Jonathan Day, a Floridai Egyetem rovarszakértője.