Te melyik szülőtípus vagy? Gyorsan kiderül a válaszaid alapján
iStock

Te melyik szülőtípus vagy? Gyorsan kiderül a válaszaid alapján

Farkas Izabella
Írta 2025.10.10.

A szülővé válás izgalmas és kihívásokkal teli utazás, tele örömökkel és felelősségekkel. Milyen típusú szülőként állsz helyt ebben a szerepben? Töltsd ki gyors tesztünket, és derítsd ki!

Tesztkérdések

  1. Amikor gyermeked valami rosszaságot csinál, hogyan reagálsz?
    • a) Nyugodt maradok, és megpróbálom megérteni az okát.
    • b) Azonnal szigorúan fegyelmezek.
    • c) Ráhagyom, hadd tanuljon a hibáiból.
    • d) Megbeszélem vele, hogy miért nem helyes, amit tett.
  2. Hogyan mutatsz szeretetet gyermeked iránt?
    • a) Gyakran mondok neki kedves dolgokat és megölelem.
    • b) Gondoskodom arról, hogy mindene meglegyen, amire szüksége van.
    • c) Hagyom, hogy önállóságot tanuljon, így fejezem ki a bizalmam.
    • d) Számos közös programot szervezek, hogy együtt töltsünk időt.
  3. Milyen az átlagos napod, amikor a gyermekeddel vagy?
    • a) Játékos, és mindig találok időt a közös tevékenységekre.
    • b) Rendezett, minden percemet megtervezem.
    • c) Spontán alakul, a gyermek igényeire figyelek.
    • d) Kalandos, mindig új dolgokat fedezünk fel együtt.
  4. Mi a legfontosabb szülői érték számodra?
    • a) Empátia és szeretet.
    • b) Fegyelem és rend.
    • c) Önállóság és szabadság.
    • d) Kreativitás és közös élmények.
  5. Hogyan kezelsz egy problémát a gyermekeddel?
    • a) Jó példát mutatok és meghallgatom.
    • b) Azonnal megoldást keresek és kontroll alatt tartom a helyzetet.
    • c) Hagyom, hogy saját maga oldja meg.
    • d) Beszélgetéssel oldjuk meg, együtt találunk megoldást.

Eredmények és szülőtípusok

A válaszaid alapján most derítsd ki, melyik szülőtípusba tartozol!

Ha legtöbb válaszod A:

Szeretetteljes szülő: Te vagy az, aki mindig kifejezi érzelmeit és szeretetét a gyermeke iránt. Támogató és empatikus vagy, aki odafigyel a gyermek érzelmi szükségleteire. Az ilyen típusú szülők gyakran bizalmat építenek, és szoros kapcsolatot tartanak fenn a gyermekükkel.

Ha legtöbb válaszod B:

Fegyelmezett szülő: Számodra a rend és a fegyelem az elsődleges, fontosnak tartod, hogy a gyermek tiszteletben tartsa a szabályokat. Bár szigorú lehetsz, ugyanakkor ezeket az alapelveket kiegyensúlyozott szeretettel próbálod átadni.

Ha legtöbb válaszod C:

Szabadságot adó szülő: Hiszel abban, hogy a gyermekek tanuljanak a saját hibáikból, és önállóságot fejlesszenek. Fontos számodra, hogy helyet adj neki a saját választásaihoz, ami segíti fejlődését és önbizalmát erősíti.

