Te melyik szülőtípus vagy? Gyorsan kiderül a válaszaid alapján

Tesztkérdések
- Amikor gyermeked valami rosszaságot csinál, hogyan reagálsz?
- a) Nyugodt maradok, és megpróbálom megérteni az okát.
- b) Azonnal szigorúan fegyelmezek.
- c) Ráhagyom, hadd tanuljon a hibáiból.
- d) Megbeszélem vele, hogy miért nem helyes, amit tett.
- Hogyan mutatsz szeretetet gyermeked iránt?
- a) Gyakran mondok neki kedves dolgokat és megölelem.
- b) Gondoskodom arról, hogy mindene meglegyen, amire szüksége van.
- c) Hagyom, hogy önállóságot tanuljon, így fejezem ki a bizalmam.
- d) Számos közös programot szervezek, hogy együtt töltsünk időt.
- Milyen az átlagos napod, amikor a gyermekeddel vagy?
- a) Játékos, és mindig találok időt a közös tevékenységekre.
- b) Rendezett, minden percemet megtervezem.
- c) Spontán alakul, a gyermek igényeire figyelek.
- d) Kalandos, mindig új dolgokat fedezünk fel együtt.
- Mi a legfontosabb szülői érték számodra?
- a) Empátia és szeretet.
- b) Fegyelem és rend.
- c) Önállóság és szabadság.
- d) Kreativitás és közös élmények.
- Hogyan kezelsz egy problémát a gyermekeddel?
- a) Jó példát mutatok és meghallgatom.
- b) Azonnal megoldást keresek és kontroll alatt tartom a helyzetet.
- c) Hagyom, hogy saját maga oldja meg.
- d) Beszélgetéssel oldjuk meg, együtt találunk megoldást.
Eredmények és szülőtípusok
A válaszaid alapján most derítsd ki, melyik szülőtípusba tartozol!
Ha legtöbb válaszod A:
Szeretetteljes szülő: Te vagy az, aki mindig kifejezi érzelmeit és szeretetét a gyermeke iránt. Támogató és empatikus vagy, aki odafigyel a gyermek érzelmi szükségleteire. Az ilyen típusú szülők gyakran bizalmat építenek, és szoros kapcsolatot tartanak fenn a gyermekükkel.
Ha legtöbb válaszod B:
Fegyelmezett szülő: Számodra a rend és a fegyelem az elsődleges, fontosnak tartod, hogy a gyermek tiszteletben tartsa a szabályokat. Bár szigorú lehetsz, ugyanakkor ezeket az alapelveket kiegyensúlyozott szeretettel próbálod átadni.
Ha legtöbb válaszod C:
Szabadságot adó szülő: Hiszel abban, hogy a gyermekek tanuljanak a saját hibáikból, és önállóságot fejlesszenek. Fontos számodra, hogy helyet adj neki a saját választásaihoz, ami segíti fejlődését és önbizalmát erősíti.