Születési dátumod titkai: Mi a legnagyobb félelmed a számok szerint?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.08.

Mindenkinek megvannak a maga félelmei, amelyek sok esetben befolyásolják az életünket, döntéseinket és személyiségünket. Kíváncsi vagy arra, hogy a születési dátumod mit árul el a legnagyobb félelmeidről? A numerológia szerint a születési számod erre is választ adhat. Ahhoz, hogy megtudd, melyik szám határoz meg téged, először is kiszámítjuk ezt a számot az év, hónap és a nap számjegyeinek összeadásával.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Hogyan számítsd ki a születési számod?

Tegyük fel, hogy születtél 1990. június 26-án. Első lépésként add össze az év számjegyeit: 1 + 9 + 9 + 0 = 19. Ezután add össze a hónap számjegyét, ami itt 6. 19 + 6 = 25. Végezetül add hozzá a nap számjegyeit: 2 + 6 = 8, majd 25 + 8 = 33. Mivel a numerológiában csak az 1-től 9-ig terjedő számokkal dolgozunk, az eredményt tovább redukáljuk: 3 + 3 = 6. Tehát, a születési számod a 6-os.

