10 híresség, aki hernyóból pillangóvá változott – Hihetetlen átalakulások!

Szőke Angéla
Írta 2025.11.02.

A sztárokat sokan irigylik szépségükért, de az alábbi tíz hírességgel kapcsolatban reménykeltő érzés tudni, hogy nem a legelőnyösebb külsővel indultak.

1/10 Kylie Jenner

Kylie Jenner
Kylie helyes tinilány volt, de közel sem rendelkezett olyan csáberővel, mint ma. A látványos átalakulás hátterében nem titok, hogy egy kis esztétikai segítség áll, amin nem csodálkozunk, ugyanis ez az egész családjára jellemző és ezt látta nővéreitől is. Egy kis ajakfeltöltés és már piacra is dobhatta saját márkás rúzsait, amiket azóta is elkapkodnak a boltok polcairól.

2/10 Matthew Lewis

Matthew Lewis
A Harry Potter sorozatból mindenki emlékszik Neville Longbottom cuki karakterére, de azt sosem gondoltuk volna, hogy a pufók kisfiúból milyen vonzó férfi válik majd. Matthew Lewis a fogszabályzás és a kitartó edzések következtében igazi szívtipróvá cseperedett.

3/10 Tom Cruise

Tom Cruise
Hogy mennyire meghatározó lehet egy fogsor, azt Tom Cruise példájánál semmi nem bizonyítja jobban. Tom nem volt rosszképű srác, de a fogszabályzásra égető szüksége volt, enélkül ugyanis biztosan nem vált volna belőle ekkora sztár.

