Szeretlek, de néha nem akarok visszaírni neked – A digitális fáradtság, ami kihat a kapcsolataimra
Szeretlek, de néha nem akarok visszaírni neked – A digitális fáradtság, ami kihat a kapcsolataimra

Schuster Borka
Írta 2025.10.10.

A digitális fáradtság valós élmény, ami a folyamatos online jelenlétből fakad. Fedezd fel, hogyan befolyásolja a kapcsolatainkat, és hogyan kezelhetjük.

Van néhány barátom, akik bizony már napok, sőt, bevallom, néha hetek óta várnak egy-egy válaszomra. A kis piros jelzés a nevük mellett szemrehányóan tekint rám, akárhányszor a telefonomra nézek: még mindig nem írtam vissza nekik. És nem azért, mert nem számítanak nekem. Épp ellenkezőleg: nagyon fontosak az életemben, szeretem őket, törődöm velük. Csak éppen van, hogy egyszerűen nem bírok visszaírni.

Eleinte azt gondoltam, ez puszta lustaság vagy felelőtlenség a részemről, de aztán rájöttem, valami másról van szó. A jelenség neve: digitális fáradtság.

Mi az a digitális fáradtság?

A digitális fáradtság nem egy hivatalos diagnózis, de annál valósabb élmény. Lényege, hogy a folyamatos online jelenlét, a végtelen számú értesítés, üzenet és feladat olyan szinten leterheli az agyunkat, hogy egy idő után egyszerűen kifáradunk a digitális interakcióktól. Ez nem csak a munkahelyi e-mailekre vonatkozik, hanem a privát kapcsolatokra is: amikor este végre lenne egy kis időm magamra, gyakran nem érzem elég erősnek magam ahhoz, hogy megnyissam a Messenger- vagy WhatsApp-üzeneteket, és válaszoljak.

Pedig szeretnék. Tudom, hogy a másik jó szándékkal ír, hogy érdekli, mi van velem, hogy meg akarja osztani velem az életét.

