Ma Zakariás, Beáta és Csanád névnapja van. Milyen a személyiségük?

Zakariás
Zakariás a héber eredetű Zakkarjás névből származik, jelentése „Isten emlékezik” vagy „Isten megemlékezik”. Ez a név a Bibliában is előfordul, több próféta és szent viselte, például Zakariás próféta az Ószövetségben. Ma ennek a névnek a viselői általában mélyen gondolkodó, spirituális személyiségek, akikben megvan az erős igazságérzet és a megbízhatóság. Gyakran kitartóak, és fontos számukra a hagyományok tisztelete. A névhez kötődő híres személyek között találhatunk történelmi és vallási alakokat is, akik hatással voltak hitükre és közösségükre.
Aldán
Az Aldán név eredete bizonytalan, de valószínűleg germán vagy magyar eredetű lehet, jelentése „öreg”, „idős” vagy „bölcs”. Ez a név ritkább, így ma viselői különleges, egyedi személyiségek lehetnek, akik általában erős belső tartással és józan ítélőképességgel rendelkeznek. Az Aldán név viselői gyakran tartanak ki elveik mellett, és segítőkészek mások iránt.