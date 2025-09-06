Ma Zakariás, Beáta és Csanád névnapja van. Milyen a személyiségük?
Arany Inez
Írta 2025.09.06.

Ma, 2025. szeptember 6-án Magyarországon a következő névnaposokat ünnepeljük: Zakariás, Aldán, Bea, Beáta, Csanád, valamint néhány ritkább név, mint például Harkány, Hárkány, Horka, Ida, Magnusz, Manga, Pamína, Noel, Zak.

Zakariás

Zakariás a héber eredetű Zakkarjás névből származik, jelentése „Isten emlékezik” vagy „Isten megemlékezik”. Ez a név a Bibliában is előfordul, több próféta és szent viselte, például Zakariás próféta az Ószövetségben. Ma ennek a névnek a viselői általában mélyen gondolkodó, spirituális személyiségek, akikben megvan az erős igazságérzet és a megbízhatóság. Gyakran kitartóak, és fontos számukra a hagyományok tisztelete. A névhez kötődő híres személyek között találhatunk történelmi és vallási alakokat is, akik hatással voltak hitükre és közösségükre.

Aldán

Az Aldán név eredete bizonytalan, de valószínűleg germán vagy magyar eredetű lehet, jelentése „öreg”, „idős” vagy „bölcs”. Ez a név ritkább, így ma viselői különleges, egyedi személyiségek lehetnek, akik általában erős belső tartással és józan ítélőképességgel rendelkeznek. Az Aldán név viselői gyakran tartanak ki elveik mellett, és segítőkészek mások iránt.

