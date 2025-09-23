Ma Tekla és Líviusz névnapja van – Milyen a személyiségük?

ma szeptember 23-án ünnepeljük a Tekla, Ila, Ildikó, Ilona, Ilonka, Ilus, Krizosztom, Lina, Linett, Linetta, Líviusz, Őszike, és Telma nevet viselő emberek névnapját Magyarországon. A mai névnaposok közül a Tekla és Ilona neveket fogom részletesebben kiemelni.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A Tekla név görög eredetű, és a theos szóból származik, melynek jelentése „imádat, istenfélelem”. A név az ókori keresztény hagyományból származik, és szent Tekla egyik legkorábbi keresztény női mártír. A Tekla név ma is széles körben elterjedt Európában.

A ma névnapos Ilona női nevet a germán anyanyelvű Helene formája alakította ki, amely a fény szóból származik. Az Ilona név a magyar nyelvben inkább az Ilonka alakban elterjedt, amely a fényesség és a harmónia megtestesítője. A bibliai Helena császárné történetete is híres, aki a Szent Kereszt felfedezéséről híres.

A Líviusz nevet is említik a mai névnapok között, ami a római Livius családnévvel kapcsolatos. A Titosz Liviusz híres római történetíró egyik legfontosabb műve, a Róma története. Olvass még a témában Ma ünnepeljük Máté, Ildikó, Ilka névnapját – Milyen személyiségük van? A mai névnaposok Roxána és Szeréna – Ismerd meg a nevek titkait! Szeptember 22. névnapjai: Móric, Írisz és Ottó – Milyen személyiséget rejtenek a nevek? Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?

A mai névnaposok személyiségjegyei közül általánosságban elmondható, hogy a Tekla nevet viselők gyakran odaadó és elhivatott emberek, míg az Ilona nevet viselők világos gondolkodású és szépséget hozó személyiségek.

A cikk folytatódik, lapozz!