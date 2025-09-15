Ma Enikő és Melitta névnapja van – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?
Ma Enikő és Melitta névnapja van – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?

Ma, 2025. szeptember 15-én Magyarországon az Enikő és a Melitta a legfontosabb névnaposok, de ezen a napon még számos más név is ünnepel, köztük a Melissza, Lóránt, Katarina, Lola, illetve több ritkább név is.

Enikő

Az Enikő név irodalmi eredetű név, amelyet Vörösmarty Mihály alkotott meg. Jelentése nem teljesen egyértelmű, de ősi magyar hangzású névként az egészséget, szépséget és női bájt szimbolizálja. Az Enikő nevet viselő emberek általában érzékenyek, emberségesek és kreatívak, ugyanakkor céltudatosak és kitartóak is lehetnek. Az Enikők szépen tudnak kommunikálni és empatikusak, ezért környezetükben könnyen kedveltek. Irodalmi, művészi beállítottságuk gyakran megfigyelhető.

Érdekesség, hogy az Enikő név a magyar kultúrában viszonylag új, mégis széles körben elterjedt, mivel a XIX. században Vörösmarty egyik művében szerepelt először, így szimbolizálva egyfajta nemzeti megújulást.

Melitta

