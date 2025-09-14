Időjárás szeptember 14.: Jön az erős lehűlés és szél

2025. szeptember 14-én Magyarországon a mai időjárás mérsékelten hűvös, változóan felhős, csapadékmentes lesz. A nappali hőmérséklet általában 18-23 fok között alakul, míg éjszaka 10-14 fok körüli lehűlés várható.

Óránkénti bontásban:

Reggel 6-9 óra között még enyhén hűvös, 11-14 fok körüli hőmérséklet várható, a felhőzet változó, több helyen gyengén felhős égbolt lesz.

Délelőtt 9-12 óra között a hőmérséklet fokozatosan emelkedik 17-19 fokra, a nap többször kisüthet, a szél gyenge, legfeljebb mérsékelt marad.

Délután 12-18 óra között a legmelegebb időszak, 20-23 fok körüli maximumokkal. A felhőzet szórványosan változhat, de csapadék nem várható.

Este 18-21 óra között a hőmérséklet 16-18 fokra csökken, a szél északias irányba fordul, gyenge vagy mérsékelt marad.

Éjjel 21-24 óra között lehűlés lesz, 10-14 fok körül alakul a hőmérséklet, a légmozgás továbbra is mérsékelt.

Csapadék a mai napon nem valószínű, zápor vagy eső nem várható. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, iránya napközben északias, estefelé élénkülhet kissé.

A pollenhelyzet tekintetében ma alacsony-közepes a pollenkoncentráció Magyarországon, elsősorban az éger- és fűpollenek vannak jelen, ami allergiásoknak enyhe-közepes tüneteket okozhat. Célszerű erre figyelni, különösen a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollenaktivítás magasabb.

Ma kellemes, enyhén hűvös, sok napsütéssel, csapadékmentes idő vár rád, gyenge északias széllel, és alacsony-közepes pollenhelyzettel allergiások számára.