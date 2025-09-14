A mai névnaposok Roxána és Szeréna – Ismerd meg a nevek titkait!

2025. szeptember 14-én Magyarországon Roxána és Szeréna névnapját ünnepeljük. A mellettük említett további neveket — Armida, Armilla, Emerita, Rexana, Roxán, Rozanna, Rozita, Szerénke, Szerénusz, Szerény, Szonóra — szintén társítják ehhez a naphoz, de a legismertebbek és leggyakoribbak a Roxána és Szeréna.

Roxána

A Roxána eredetileg egy perzsa-görög eredetű női név, jelentése „a fénylő”, „a ragyogó”. Az ókori történelemben Roxana volt Nagy Sándor egyik felesége, aki a makedón hódító híres párjai közé tartozik. A név energikus, magabiztos és vonzó személyiséget sugall. A Roxánák általában kreatívak, szenvedélyesek, és erős akaratúak, ugyanakkor érzékenyek is megjelenik bennük a mély érzelmi réteg. Az ilyen nevű emberekben sokszor megtaláljuk a vezetői képességeket és a művészi hajlamot. Roxána névnapja szeptember 14-én van, amikor ma is sokan ünneplik.

Szeréna

A Szeréna név latin eredetű, jelentése „nyugodt”, „béke”, „derűs”. A név a harmóniát és kiegyensúlyozottságot testesíti meg, ezért azok, akik ezt a nevet viselik, általában békés, megfontolt, empatikus személyiségek. Szerénák hajlamosak arra, hogy közösségükben a harmónia fenntartói legyenek, jó diplomáciai érzékkel rendelkeznek, és szeretik a rendezett környezetet. A Szeréna névnapja szeptember 14-én esik, amikor a mai névnaposok között őket is köszöntik.

Armida és Armilla

Az Armida és Armilla nevek szintén ezen a napon ünnepeltek. Az Armida név az olasz irodalomból ered, ahol egy varázslónő nevét viseli, egyfajta misztikus és titokzatos karaktert kölcsönözve viselőinek. Az Armilla név szintén ritkább, de hasonlóan elegáns és különleges hangzással bír.

Népi hiedelmek és hagyományok

Szeptember 14-e a keresztény hagyományban Nagyboldogasszony utáni időszak része, s e naphoz nem kötődnek külön népi szokások, de névnapként fontos családi ünnep lehet, melyen a Roxána és Szeréna nevűek örömmel fogadják a köszöntéseket, ajándékokat és virágokat. A névnap „második születésnapként” fontos a magyar közösségben, ezért ezen a napon a család és barátok összejövetele jellemző lehet.

