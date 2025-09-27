„Szégyellem a feleségem” 10 elgondolkodtató vallomás férfiaktól
iStock

Szőke Angéla
Írta 2025.09.27.

Tíz férfi vallomása arról, hogy miért érzik úgy, hogy szégyellik párjukat. Ezek az őszinte megnyilvánulások elgondolkodtatnak a kapcsolatok mélyebb dinamikájáról.

Van olyan férfi ismerősöd, akiről tudod, hogy szégyenkezik a párja miatt?

Progresszió

Amikor összejöttünk, mindketten egy étteremben dolgoztunk, ő hostess volt, én pincér. Nagy szerelem volt, hamar összeházasodtunk. Azóta eltelt tíz év. Én elvégeztem levelezőn egy főiskolát és több tanfolyamot, így ma már jó pozícióban dolgozom egy multinál. Ő sosem akart semmit az élettől, jelenleg takarítani jár egy barátnőjével és szabadidejében sorozatokat néz. A céges karácsonyi bulira nem vittem el. Azt mondtam a főnökömnek, hogy a feleségem beteg lett, mert nem akartam égni miatta.

