Ez a szám követ téged mindenhol? Ezért ne vedd félvállról!

A számok körülöttünk vannak, olyannyira, hogy némelyikük mintha teljesen beépülne a mindennapjainkba. Ha egy adott szám újra és újra felbukkan az életedben, az több lehet puszta véletlennél. A numerológia szerint ezek a számok különleges jelentést hordozhatnak, és fontos üzeneteket közvetíthetnek. Ha pedig figyelmen kívül hagyod őket, könnyen lemaradhatsz valami jelentőségteljesről.
Mire utalhatnak az ismétlődő számok?
Ha gyakran találkozol ugyanazzal a számmal, az lehet az univerzum jelzése, hogy valamire oda kell figyelned. Nézzük meg néhány jellegzetes példa alapán, mit is jelenthetnek ezek a számok a numerológia szerint.