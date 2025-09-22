Vannak spirituális okai a meddőségnek? Ezt tartják a keleti bölcsességek

A test és lélek kapcsolata
A hagyományos kínai orvoslásban például a test különböző pontjain áramló Qi energia elakadása testi tüneteket okozhat, és a meddőség hátterében is állhat. Az energiaáramlás zavarai gyakran stressz, érzelmi feldolgozás hiánya vagy éppen a személyes életút elhanyagolása miatt lépnek fel.
Különösen fontos, hogy felismerjük, a testi tünetek gyakran a lelki problémák fizikai megnyilvánulásai. Az ilyesfajta megközelítés arra ösztönzi az embereket, hogy ne csak a testükkel, hanem a lelkükkel is többet foglalkozzanak, amely hozzájárulhat a meddőség kezeléséhez.
