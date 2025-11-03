10 aljas manipuláció, amit érdemes tudni – mert áldozata lehetsz
iStock

10 aljas manipuláció, amit érdemes tudni – mert áldozata lehetsz

Szőke Angéla
Írta 2025.11.03.

Még ha nem is akarsz manipulálni senkit, jó, ha tudod az alábbi trükköket, hogy téged se tudjanak ezáltal mások irányítani.

1/10 Kizökkentés

Kizökkentés
Ha valaki kiabál veled, mondd ezt: „Igazuk volt veled kapcsolatban.” És hagyd ott. Köpni-nyelni nem fog tudni.

2/10 Hullámvasút

Hullámvasút
Ez igazán toxikus manipulációs technika és semmiképpen sem azért írjuk le, hogy használd, hanem azért, hogy észrevedd, ha veled történik. A Hullámvasút-hatás az, amikor valaki szorongást és fájdalmat okoz a másiknak, amit aztán felold és ezáltal (hamis) boldogságot teremt. Ilyen például a ghosting, amikor az illető eltűnik, nem válaszol az üzeneteidre, majd újra előkerül valami egészen hihető indokkal. Ilyenkor az ember nem tehet róla, de beleőrül, hogy miért ignorálja a másik, valami baja esett, vagy már nem érdekli? „Rosszat mondtam vagy rosszat tettem és ezzel büntet?” Ezek igazán gyötrelmes órák, napok, akár hetek tudnak lenni, aztán a másik előkerül a semmiből és előadja, hogy lemerült a telefonja, ellopták a telefonját vagy meghalt a nagymamája stb. Ilyenkor hatalmas a megkönnyebbülés és az eufória, ez pedig beteges kötődést eredméyez.

3/10 Vita

Vita
Ha valakivel vitázol és az illető egyre idegesebb lesz és megemeli a hangját, aggódást színlelve kérdezd meg tőle, hogy: „Jól vagy…?” Önkéntelenül el fogja szégyellni magát.

