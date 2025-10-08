„Sosem éltem annyira, mint 64 évesen” – Hogyan kezdtél új életet idősebb korodban?

Te is ismersz valakit, aki élete során később érte el teljes potenciálját, dacolva a társadalmi elvárásokkal?
Új élet
64 évesen még fiatalnak éreztem magam és tele voltam energiával, a férjem pedig éppen ellenkezőleg: teljesen befordult és úgy élt, mint egy százéves. Leélhettem volna vele az életem a langyos unalomban, de bennem – nem tudom másképp megfogalmazni – égett a tűz.
Közöltem vele, hogy bennem még sok izgalmas év lappang, majd a válás után következő két év egyaránt volt izgalmas és „rácsodálkozós.” Belevetettem magam az online ismerkedésbe és hamar megtudtam, hogy már nem divat kinyitni a nőnek az ajtót, illetve hogy minden férfi a szexet érti „ismerkedés” alatt. Másfél év után kezdtem feladni, amikor találkoztam Vele. Velem egyidős, de 15 évet letagadhat. Kinyitja az ajtót, nevet a vicceimen és elvisz táncolni.
Eladtuk a lakásainkat és vettünk egy házat az agglomerációban. Alapítottunk egy vállalkozást, ami sikeres és imádjuk csinálni. Szó szerint újrakezdtem az életet, vagyis sosem éltem még ennyire, mint most.