„Sosem éltem annyira, mint 64 évesen” – Hogyan kezdtél új életet idősebb korodban?
„Sosem éltem annyira, mint 64 évesen” – Hogyan kezdtél új életet idősebb korodban?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.08.

Sokan úgy gondolják, hogy az életük későbbi szakaszában már nem várhatók nagy változások, de vannak, akik később érik el a teljes potenciáljukat. Fedezd fel, hogyan lehet újrakezdeni az életet 55 évesen.

Te is ismersz valakit, aki élete során később érte el teljes potenciálját, dacolva a társadalmi elvárásokkal?

Új élet

64 évesen még fiatalnak éreztem magam és tele voltam energiával, a férjem pedig éppen ellenkezőleg: teljesen befordult és úgy élt, mint egy százéves. Leélhettem volna vele az életem a langyos unalomban, de bennem – nem tudom másképp megfogalmazni – égett a tűz.

Közöltem vele, hogy bennem még sok izgalmas év lappang, majd a válás után következő két év egyaránt volt izgalmas és „rácsodálkozós.” Belevetettem magam az online ismerkedésbe és hamar megtudtam, hogy már nem divat kinyitni a nőnek az ajtót, illetve hogy minden férfi a szexet érti „ismerkedés” alatt. Másfél év után kezdtem feladni, amikor találkoztam Vele. Velem egyidős, de 15 évet letagadhat. Kinyitja az ajtót, nevet a vicceimen és elvisz táncolni.

Olvass még a témában

Eladtuk a lakásainkat és vettünk egy házat az agglomerációban. Alapítottunk egy vállalkozást, ami sikeres és imádjuk csinálni. Szó szerint újrakezdtem az életet, vagyis sosem éltem még ennyire, mint most.

    HOZZÁSZÓLÁSOK