Mit hoz a Skorpió szezon csillagjegyed számára?

Amikor a Skorpió szezon beköszönt, a természet is sötétebbé, misztikusabbá válik, megadva a hangulatot az elmélyüléshez és a belső utazásokhoz. Az ősz dereka mindig különleges energiákat hoz magával, ezek hatással vannak mindannyiunkra, legyen szó bármely csillagjegyről is.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

A Skorpió szezon felfokozott érzelmeket hozhat a Kos számára, aki már alapvetően is tele van lendülettel. Most még inkább érezheti, hogy szenvedélye munkál benn benne minden területen. Azonban fontos, hogy ne hagyja, hogy ez a belső tűz és a hajtóerő konfliktusokba sodorja.

Ezekben a hetekben inkább az elmélyült önvizsgálatra érdemes koncentrálni, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy még inkább megértse saját vágyait és céljait. Kiváló időszak lehet arra, hogy számot vessen azzal, ami igazán fontos számára, és megfelelően tudja irányítani energiáit.

A cikk folytatódik, lapozz!