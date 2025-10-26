Mit hoz a Skorpió szezon csillagjegyed számára?

Kos
A Skorpió szezon felfokozott érzelmeket hozhat a Kos számára, aki már alapvetően is tele van lendülettel. Most még inkább érezheti, hogy szenvedélye munkál benn benne minden területen. Azonban fontos, hogy ne hagyja, hogy ez a belső tűz és a hajtóerő konfliktusokba sodorja.
Ezekben a hetekben inkább az elmélyült önvizsgálatra érdemes koncentrálni, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy még inkább megértse saját vágyait és céljait. Kiváló időszak lehet arra, hogy számot vessen azzal, ami igazán fontos számára, és megfelelően tudja irányítani energiáit.
