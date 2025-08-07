6 nevetségesen egyszerű frizura – lesd el a skandináv nők trükkjeit

Ha divatinspirációt keresel mondjuk Instagramon, biztos szembejött veled egy-két skandináv lány fotója is, amin jól látszik, hogy ők aztán tudják, hogyan kell lazának tűnni, mintha csak úgy összedobáltál volna egy szettet. Ugyanez a stílus a frizuráikon is megfigyelhető, ezeket pedig bátran lesd el tőlük!
A fogas csatokat meglepően sok frizurához lehet felhasználni, ha viszont a skandináv csajok példáját szeretnéd követni, akkor egyszerűen hátul fogd össze a hajad, csavard meg és rögzítsd a csattal. Ha szeretnéd, akkor akár középen el is választhatod a hajadat a feltűzés előtt.